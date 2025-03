Tunisie: Benetton quitte le pays - Appel à un soutien urgent pour les sociétés de tricotage de Gafsa et Kasserine

La Fédération tunisienne du textile et de l'habillement (FTTH) a appelé le gouvernement et les partenaires à faire preuve de solidarité et à soutenir les entreprises spécialisées dans le tricotage situées dans les gouvernorats de Gafsa et de Kasserine, particulièrement après le départ de leur client principal, le groupe Benetton, spécialisé dans le secteur de la mode et de l'habillement.

Ces entreprises, au nombre de 24, emploient environ 2 000 personnes et rencontrent d'importantes difficultés, notamment suite à la fermeture des usines du groupe Benetton en Tunisie, qui a abandonné ses fournisseurs après plus de 15 ans de collaboration.

La Fédération a souligné que chaque région dispose d'unités de coupe, d'impression, de broderie ainsi que d'ateliers de couture. Elle a également mis en avant la compétence du personnel travaillant dans ces sociétés, qui fonctionnent de manière organisée, capable d'assurer une production à des coûts compétitifs et de qualité.

En outre, la Fédération a appelé à une aide immédiate pour les entreprises de confection de Gafsa et Kasserine, notamment par le gel de leurs dettes et l'octroi de financements, afin de préserver les emplois et soutenir la pérennité de ces unités.