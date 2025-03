Tunisie: Gafsa-El Guettar - Un trésor caché, pour un tourisme durable

El Guettar, petite bourgade du gouvernorat de Gafsa, dissimule dans son désert envoûtant un patrimoine culturel des plus fascinants. Nichée au carrefour des civilisations, elle est un véritable témoin de l'histoire millénaire du sud tunisien, oscillant entre l'Antiquité, les influences berbères et le savoir-faire ancestral.

Héritage archéologique et historique

L'un des joyaux d'El Guettar est sans conteste son site archéologique antique, marquant la présence des Romains sur ces terres. Guetthara, ancienne cité, dévoile des vestiges remarquables, à l'instar des thermes romains et des mosaïques qui retracent le quotidien d'une époque florissante. Ces ruines, silencieuses sous le poids du temps, sont les témoins d'une prospérité ancienne, où chaque pierre semble murmurer les récits d'un passé glorieux.

Mais bien avant l'arrivée des Romains, El Guettar était déjà habitée par les Berbères, peuple autochtone, dont la culture marque profondément l'identité de la région. Les tombeaux berbères, érigés dans des formes géométriques imposantes, renferment des secrets sur les rites funéraires et les croyances ancestrales. Ces nécropoles sont non seulement des oeuvres architecturales, mais aussi des symboles spirituels imprégnés de mysticisme.

Le «Sac de pierres» : une merveille paléolithique

El Guettar est également célèbre pour un vestige d'un autre genre : le célèbre Sac de pierres, un site paléolithique d'importance capitale. Découvert dans les années 1920, ce lieu révèle une des plus anciennes collections de pierres taillées connues, utilisées par les hommes préhistoriques pour la chasse et la cueillette. Ce site a permis de mieux comprendre les premières activités humaines en Afrique du Nord, enrichissant l'histoire de l'évolution humaine dans la région.

Traditions et savoir-faire artisanal

Le patrimoine d'El Guettar ne se limite pas aux vestiges tangibles. Les savoirs traditionnels, transmis de génération en génération, confèrent à la région une identité culturelle vibrante. Les poteries d'El Guettar, façonnées à la main par des artisans locaux, sont des pièces emblématiques du savoir-faire berbère. Ces céramiques aux formes simples, mais décorées de motifs géométriques complexes, reflètent la symbiose entre l'homme et son environnement, et la maîtrise de l'argile locale, aussi ancienne que les civilisations qui s'y sont succédé.

Outre la poterie, la région est connue pour ses tissages traditionnels, notamment les fameux tapis berbères, tissés avec patience et passion. Les femmes d'El Guettar, détentrices de cet art ancestral, confectionnent des pièces uniques qui narrent à travers leurs motifs des histoires familiales, des symboles religieux et des scènes de la vie quotidienne.

Un patrimoine immatériel d'une richesse inestimable

Les contes et légendes, transmis de bouche à oreille, occupent une place centrale dans la mémoire collective d'El Guettar. Les récits berbères, mêlant réalités et mythes, font partie d'un patrimoine immatériel inestimable.

Les défis de la préservation

Malgré cette richesse patrimoniale, El Guettar fait face à des défis importants en matière de préservation. L'érosion naturelle et l'urbanisation menacent les sites historiques, tandis que le savoir-faire artisanal tend à se perdre avec la modernisation. Cependant, des initiatives locales et nationales, en collaboration avec des associations culturelles et des archéologues, s'efforcent de sauvegarder ce patrimoine unique, garantissant que les trésors d'El Guettar continuent de fasciner les générations futures.

En définitive, El Guettar est bien plus qu'une simple localité dans le sud tunisien, c'est une mosaïque d'histoires et de cultures entremêlées, un lieu où l'Antiquité rencontre le présent, et où le patrimoine immatériel et matériel se côtoient pour former un tableau d'une richesse exceptionnelle. Les ruines, les objets, les légendes et les traditions sont autant de joyaux qui rappellent l'importance de préserver cet héritage vivant, témoignage d'une identité profondément enracinée dans l'histoire humaine.

El Guettar, grâce à son environnement naturel unique, est particulièrement bien placé pour attirer les amateurs de tourisme culturel et écologique. L'idée d'un écotourisme reposant sur la découverte des patrimoines naturel et culturel de manière respectueuse de l'environnement permettrait d'attirer une clientèle à la recherche d'authenticité, sensible à la préservation du patrimoine.