Tunisie: Course contre la montre !

opinion

Cette fameuse loi des structures sportives ne devrait plus tarder à voir le jour après des années d'attente et de gel. C'est devenu à un certain moment un serpent de mer tellement on l'attendait sans qu'elle se concrétise. Ça a trop traîné avec un frustrant retard sous l'impulsion des présidents de fédérations, obligés de céder leurs postes avec le plafonnement du nombre de mandats et la volonté d'injecter un sang neuf dans les fédérations sportives.

Mais jusqu'à maintenant, on n'a pas une idée claire sur le contenu de cette loi qui donnerait un coup de pouce juridique pour moderniser la gestion et la gouvernance des clubs et surtout des fédérations. Les échos recueillis parlent d'un plafond de trois mandats maximum pour un membre fédéral.

Cette clause clé a été, d'ailleurs, le point le plus polémique de toute cette loi. Depuis plus de deux ans, les présidents des fédérations sportives ainsi que celui du Cnot ont usé de tout leur pouvoir, de toutes leurs astuces et relations pour changer cette clause et pour retarder l'échéance. Maintenant, il s'avère que c'est une bataille perdue et que plein de ces dirigeants au Cnot et dans les fédérations vont enfin quitter la scène sportive.

Cela aurait dû être fait depuis longtemps avec des dépassements et une gestion personnifiée qui méritaient la dissolution de plusieurs bureaux fédéraux, mais la tutelle a été passive et n'avait pas la force de le faire. Une chose est sûre, cette loi approche et elle est en pleine gestation finale avant d'être passée à l'ARP. Des élections vont avoir lieu en été (juillet ou août) dans les fédérations et plus tard au Cnot pour renouveler leurs bureaux. Mais d'ici là, les présidents et présidentes actuels des fédérations font une course contre la montre pour «nettoyer» leurs dossiers, pour se protéger contre toute enquête et tout contrôle.

Il y a même ceux qui ont déjà choisi leurs successeurs en lançant des vitrines qui vont se présenter aux futures élections. Il faut faire attention à ces présidents de fédérations et membres du Cnot qui appartiennent au même clan et qui se partagent les mêmes intérêts et ne sont pas prêts à abandonner tout cela facilement. Ce n'est pas une loi qui va les obliger à le faire.

C'est au ministre des Sports d'user de tout son pouvoir légal et de contrôle pour protéger le sport de ces personnes avides de pouvoir et qui trouveront les idées de ressurgir et de pratiquer la politique de la terre brûlée après leur départ. C'est un véritable chrono entre cette loi et ces dirigeants malfrats et pas prêts à lâcher tout ce qu'ils ont gagné au détriment du sport et des sportifs. Qui sera le plus rapide ? On est de tout coeur avec cette loi et avec notre sport devenu otage depuis des années de quelques dirigeants opportunistes et narcissiques.