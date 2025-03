Tunisie: Programme économique - La Kasbah fixe une feuille de route prioritaire

La cheffe du gouvernement, Sarra Zaafrani Zenzeri, a présidé ce vendredi matin 28 mars 2025 un conseil ministériel restreint au palais du gouvernement à La Kasbah, consacré au programme économique de l'État.

À l'ouverture de la séance, elle a souligné que la conjoncture actuelle et l'ampleur des enjeux aux niveaux national et international exigent des mesures prioritaires pour stimuler l'activité économique. Elle a insisté sur la nécessité d'établir un calendrier précis fixant les délais d'exécution, qui fera l'objet d'un suivi rigoureux.

La cheffe du gouvernement a mis l'accent sur l'importance d'améliorer la performance économique, de préserver le tissu entrepreneurial et d'adapter le cadre législatif et réglementaire aux évolutions en cours. Elle a également souligné la nécessité d'accélérer la croissance et de placer la politique sociale au coeur des réformes et des projets à venir, en exploitant pleinement les ressources disponibles.

Elle a insisté sur une coordination étroite entre les ministères et les structures publiques afin de lever les obstacles entravant l'application des mesures adoptées et de relancer les projets en suspens. L'objectif est de créer de nouvelles opportunités pour les jeunes, d'encourager l'entrepreneuriat innovant et d'établir un climat économique compétitif, en rupture avec les pratiques de rente et en facilitant l'accès au marché. Cette approche s'inscrit dans la vision du président de la République, Kaïs Saïed, qui appelle à accélérer les réformes pour répondre aux attentes des citoyens et bâtir une économie solide et durable.

Le conseil a passé en revue les mesures prioritaires visant à stimuler la croissance, à créer des emplois, notamment pour les diplômés au chômage, et à améliorer les conditions de vie. Les discussions ont également porté sur le renforcement des entreprises citoyennes, l'augmentation de la contribution de l'investissement à la croissance, la consolidation de la souveraineté alimentaire et de la sécurité hydrique, ainsi que l'accélération des transitions numérique et énergétique. Un calendrier détaillé d'exécution des mesures et projets convenus a été établi.