Angola: Le SJA négocie la progression de carrière et l'ajustement des salaires

Huambo — Le secrétaire général du Syndicat des journalistes angolais (SJA), Pedro Miguel, a déclaré vendredi, à Huambo, que l'organisation négocie avec les employeurs pour la progression de carrière et l'ajustement des salaires d'environ 25 pour cent.

Le syndicaliste s'exprimait lors de l'événement central du 33ème anniversaire du SJA, qui a eu lieu vendredi dans l'auditorium du Centre de formation des journalistes (CEFOJOR-Huambo), en présence de représentants des 18 provinces du pays, à l'exception des affiliés de Cuando, Icolo et Bengo et de Moxico-Est.

Il a indiqué que l'objectif est d'améliorer les conditions sociales et salariales des journalistes et des travailleurs assimilés dans les entreprises de médias publics et autres.

Pedro Miguel a expliqué que diverses actions sont en cours pour que les droits du travail et les droits sociaux des journalistes et du journalisme soient sauvegardés, ainsi que la construction d'une société plus plurielle, plus démocratique et plus juste.

Il a déclaré qu'au cours des 33 dernières années, le SJA a connu des moments d'or et de défis dans sa mise en oeuvre en tant qu'association professionnelle et dans la défense des libertés de la presse et d'expression, conformément à la Déclaration de Windhoek de 1992.

Il a expliqué que l'événement se déroule dans la ville de Huambo, car il est nécessaire de réaliser certaines des activ syndicaleitéss des journalistes angolais en dehors de Luanda, la capitale du pays, afin d'encourager l'esprit de cohésion et de renforcer le principe d'identité et d'appartenance.