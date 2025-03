Angola: Le pays renforce son engagement en faveur de la sécurité alimentaire et nutritionnelle

Luanda — L'Angola a renforcé son engagement à la sécurité alimentaire et nutritionnelle, ainsi qu'à la défense de la nécessité de partenariats stratégiques pour stimuler le développement durable dans le secteur.

Cette position a été défendue lors du sommet international « Nutrition pour la Croissance » qui a pris fin vendredi à Paris, où l'Angola a été représenté par une délégation composée de la ministre de la Santé, Silvia Lutucuta, de l'ambassadeur Guilhermina Prata et du secrétaire d'Etat à l'Agriculture et à l'Elevage, Castro Paulino.

Dans un communiqué de presse de l'Ambassade d'Angola en France, auquel l'ANGOP a eu accès vendredi, l'événement de deux jours a abordé des sujets tels que la nutrition et la durabilité, le financement et l'innovation, l'égalité des sexes et la résilience aux crises.

La rencontre a aussi mis en place le « Village des solutions nutritionnelles » et a présenté des initiatives et des technologies innovantes pour améliorer la nutrition et la sécurité alimentaire dans le monde.

Ce sommet international a également réuni des dirigeants, des experts et des organisations du monde entier pour discuter de solutions innovantes en matière de nutrition et de sécurité alimentaire.

La cérémonie d'ouverture a été présidée par le Premier ministre français, François Bayrou, qui a souligné l'importance de la coopération internationale dans la lutte contre la malnutrition et le renforcement des systèmes alimentaires durables.

La première dame du Brésil, Rosângela Lula da Silva, s'est également exprimée lors du sommet, partageant l'expérience du Brésil dans la mise en oeuvre de politiques publiques efficaces pour lutter contre la faim et améliorer la nutrition de la population.