Algérie: Aïd El-Fitr - Initiatives de solidarité d'organisations et d'associations caritatives

ALGER — Des organisations et associations caritatives ont élaboré, en prévision de l'Aïd El-Fitr, un programme d'initiatives de solidarité qui prévoit la distribution de vêtements aux enfants orphelins et issus de familles démunies ainsi que des visites aux malades hospitalisés.

Dans le cadre de la mise en oeuvre de leurs initiatives de solidarité, les Scouts musulmans algériens (SMA) poursuivent leurs efforts pour soutenir les catégories démunies et apporter de la joie aux enfants et aux familles à l'occasion de l'Aïd El-Fitr, à travers plusieurs activités caritatives, à l'instar de la distribution de vêtements pour l'Aïd et l'organisation de visites aux malades hospitalisés, a déclaré Ahmed Ramdani, responsable national de la solidarité, du secours et du service de la société au sein des SMA.

Des groupes de scouts rendront visites aux malades hospitalisés de plusieurs wilayas à travers le pays durant les jours de l'Aïd afin de leur apporter un soutien psychologique et moral, a-t-il dit. A cette occasion, des présents et des gâteaux leurs seront distribués pour alléger leurs souffrances. Des visites aux centres pour personnes âgées sont également au programme.

Il est prévu la distribution de vêtements de l'Aïd à quelque 6000 enfants, et des opérations de circoncision seront organisées à l'initiative des SMA, en coordination avec des établissements de santé, conformément aux normes médicales requises.

De son côté, le Croissant Rouge Algérien (CRA) prévoit plusieurs activités de solidarité en prévision de l'Aïd El-Fitr, dont la distribution de vêtements de l'Aïd à plus de 20000 enfants orphelins et issus de familles démunies, ainsi que des opérations de circoncision en coordination avec des établissements hospitaliers au profit de plus de 10000 enfants à travers le territoire national.

Le programme prévoit la distribution de gâteaux de l'Aïd aux familles démunies ainsi que des visites aux malades hospitalisés et aux centres pour personnes âgées, a fait savoir la chargée de communication du CRA.

Par ailleurs, le président de l'Association nationale Kafil El-Yatim, Ali Chaouati a fait savoir que 50000 tenues seront distribuées aux orphelins dans plusieurs wilayas, à l'occasion de l'Aïd El-Fitr.

Le troisième jour de l'Aïd El Fitr, une cérémonie sera organisée pour distinguer des bénévoles ayant contribué aux actions de solidarité menées par l'association durant le mois sacré de Ramadhan, pour mettre en avant l'importance du bénévolat et encourager ce type d'activités au sein de la société.