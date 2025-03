Algérie: Le pays exprime sa pleine solidarité avec la République de l'Union du Myanmar suite au violent séisme qui a frappé le pays

ALGER — L'Algérie a exprimé sa pleine solidarité et compassion avec la République de l'Union du Myanmar, suite au violent séisme qui a frappé le pays, vendredi, causant un grand nombre de victimes et d'importants dégâts matériels, a indiqué un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines.

"Suite au violent séisme qui a frappé aujourd'hui le Myanmar, faisant un grand nombre de victimes et d'importants dégâts matériels, l'Algérie exprime sa pleine solidarité et sympathie avec la République de l'Union du Myanmar et exprime ses sincères condoléances et compassion aux familles des victimes, tout en souhaitant prompt rétablissement aux blessés", lit-on dans le communiqué.

"Cette catastrophe nous rappelle la nécessité de nous attacher aux valeurs de solidarité et de cohésion humaine, ainsi que l'importance de soutenir le peuple ami du Myanmar pour surmonter cette épreuve difficile, en apportant toute forme de soutien humanitaire et en participant aux efforts de secours pour atténuer la souffrance des sinistrés", conclut la même source.