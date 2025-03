Congo-Kinshasa: La FAO alerte sur les effets dévastateurs des conflits armés sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle des femmes

La FAO a souligné vendredi 28 mars, lors d'une table ronde à Kinshasa, que les conflits armés aggravent la vulnérabilité des femmes dans l'accès à une alimentation adéquate, en raison de leur rôle central dans les systèmes agroalimentaires.

Marie Musifu, spécialiste du Genre à la FAO, a expliqué que les conflits armés perturbent les systèmes alimentaires en détruisant les infrastructures, limitant l'accès aux champs et aux marchés, et en compromettant la production agricole : « Les conséquences des conflits armés sur les femmes sont réelles sur le plan de la sécurité alimentaire. Lors que la guerre arrive, parfois les femmes allaitent, elles sont enceintes et ça change tout ».

Les femmes paient un lourd tribut : déplacements forcés, perte des moyens de production, et difficultés accrues pour assurer la sécurité alimentaire de leurs familles.

Les conflits armés privent les femmes de l'accès à la terre, à la formation et aux financements nécessaires pour maintenir leurs activités agricoles, a souligné la FAO, rappelant qu'il est primordial de mobiliser les efforts pour protéger et garantir les droits fondamentaux des femmes dans le contexte de crise.

Les participants dont les représentants du gouvernement, les agences, fonds et programmes de l'ONU et les acteurs de la société civile, se sont dit suffisamment outillés sur cette question et ont indiqué avoir appris les enjeux et défis notionnels dont font face les femmes en zones de conflit.