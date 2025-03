Tunisie/Afrique du Sud: L'EST s'envolera cet après-midi pour Johannesburg via Dubaï - Une dernière répétition avant le départ

Les "Sang et Or" effectueront ce matin une dernière séance à Tunis avant de s'envoler à destination de Johannesburg via Dubaï. La journée promet d'être longue et s'éternisera jusqu'au bout de la nuit.

C'est une très longue journée qui attend les "Sang et Or". Faute d'avion spécial disponible, la direction du club s'est rabattue sur un vol régulier pour rejoindre l'Afrique du Sud.

Dans ce sens, la délégation "sang et or" s'envolera cet après-midi à destination de Johannesburg en transitant par Dubaï. L'arrivée à la capitale sud-africaine est prévue pour demain matin. Outre les longues heures passées en avion, un peu plus de 15 heures, la délégation "sang et or" aura à effectuer une heure de route pour regagner son lieu de retraite à Pretoria. C'est dire que la nuit sera bien longue et il faudra savoir récupérer de la fatigue du voyage.

Mais avant de prendre la direction de l'aéroport, Maher Kanzari a programmé une ultime séance à Tunis, ce matin. Une sorte de dernière répétition A Pretoria, deux séances sont prévues sur place dont une sur la pelouse du stade Loftus Versfeld qui abritera la rencontre.

Tougaï du voyage

Réintégrant le groupe au début de la semaine et même s'il n'a pas pris part au match amical disputé contre le CAB, Mohamed Amine Tougaï sera du voyage. Une solution de rechange que veut garder Maher Kanzari à sa disposition. Cela dit, deux joueurs manqueront à l'appel et resteront à Tunis : Roger Aholou et Mohamed Ben Ali.

Aux dernières nouvelles, le staff technique compte amener Achraf Jabri et Rodrigo Rodrigues avec l'équipe à Pretoria. Et même si rien n'a filtré pour le moment sur les dispositions réelles de ces deux attaquants, ce qui est certain c'est qu'ils ne sont pas compétitifs à 100 %.

Cela dit, Maher Kanzari pourrait aligner Aboubacar Diakité à la pointe de l'attaque avec l'espoir de le voir aussi efficace à Pretoria comme il l'a été lors de la sortie amicale face au CAB, un match lors duquel il a inscrit trois buts. Avec l'apport de Yan Sasse et Youssef Belaïli, Diakité est en mesure de percer la défense de Mamelodi Sundowns. Le plus important sera de ne pas encaisser de but à Pretoria, car à ce stade avancé de la compétition les erreurs se payent cash.