Tunisie: La KfW finance un projet de protection du littoral tunisien pour 14,5 millions d'euros

La KfW, Banque allemande de développement, a signé, ce vendredi 28 mars, un contrat de financement sous forme de don d'un montant de 14,5 millions d'euros, pour le compte du gouvernement fédéral allemand, avec l'Agence de Protection et d'Aménagement du Littoral (APAL). Ce financement est destiné au programme « Adaptation climatique intégrée dans la région côtière tunisienne - Renforcement de la résilience, PPLT+ », qui fait partie du Programme de gestion intégrée des ressources en eau (changement climatique).

« Protéger le littoral, c'est placer son écosystème au coeur d'une approche intégrée et concertée, essentielle pour préserver l'économie locale, l'eau et l'agriculture », a déclaré Dr. Nejla Ghachem, chargée de mission senior dans le secteur de l'environnement au bureau de la KfW en Tunisie. « Ce projet illustre notre volonté commune de bâtir un avenir plus résilient et durable pour le bassin méditerranéen, Mare Nostrum. »

Le projet s'inscrit dans le cadre du programme de coopération tuniso-allemande en matière de gestion intégrée des ressources en eau, visant à contribuer à l'adaptation au changement climatique. Ce nouveau financement permet d'élargir le périmètre des phases 4 et 5 du Programme de protection du littoral tunisien (PPLT) en cours. Il a pour objectif de protéger le littoral tunisien contre l'érosion, notamment dans les zones de Bizerte et le littoral allant de Sousse Sud à Monastir, tout en finançant les études clés nécessaires à la mise en oeuvre des phases en cours.

L'objectif de ce projet est d'augmenter la résilience de la région côtière tunisienne face aux effets négatifs des changements climatiques, notamment contre l'érosion côtière causée par l'élévation du niveau de la mer et les houles de tempête, grâce à des mesures de réhabilitation et de protection. Il contribuera à la valorisation écologique et économique de ces zones côtières, ainsi qu'à l'amélioration des conditions de vie de la population bénéficiaire.

Dans le cadre de la coopération financière de la République fédérale d'Allemagne, la KfW soutient des programmes de développement dans la région MENA, sur le continent africain, en Asie, en Amérique latine et en Europe du Sud-Est. Elle soutient les pays partenaires pour améliorer les conditions de vie de leurs populations tout en préservant le climat, les ressources rares et l'environnement.

D'après communiqué