Afrique: Futsal - L'Angola envisage de se qualifier pour le championnat du monde à la CAN du Maroc

Huambo — Le coordinateur technique de futsal de la FAF, Rui Sampaio, a déclaré vendredi, à Huambo, que l'équipe senior féminine de futsal avait pour objectif de se qualifier pour la Coupe du monde, lors de la CAN au Maroc, du 22 au 30 avril.

Le directeur sportif s'adressait à la presse, après que l'équipe nationale ait été reçue en audience par le vice-gouverneur pour le secteur politique, social et économique de la province, Angelino Elavoco, en geste d'adieu après la phase de préparation de 30 jours, réalisée dans cette région du Plateau Central.

Rui Sampaio a assuré que, même si elle dispose de peu d'informations sur ses adversaires à la CAN, l'équipe angolaise est motivée et fera tout pour se qualifier à la première ou à la deuxième place pour accéder à la coupe du monde.

Il a indiqué que l'équipe a commencé sa préparation tardivement, alors que d'autres homologues comme le Maroc et l'Egypte se préparent déjà depuis six ou huit mois, organisant des matchs de contrôle avec différentes équipes.

Il a considéré comme positif le stage réalisé dans la province de Huambo, tant en termes de formation que de soutien reçu par le gouvernement local, notamment dans la fourniture d'infrastructures, ce qui satisfait la direction de la FAF, c'est pourquoi cette région du pays sera sélectionnée plus souvent pour la préparation des compétitions.

Il a indiqué qu'ils ont réalisé 57 entraînements et matchs avec les U15 et 17 des clubs masculins de Bié et Huambo, en raison du manque d'équipes féminines de futsal dans cette région.

L'Angola débute la compétition le 24 avril contre l'Egypte.

A la CAN, les équipes du Maroc (hôte), du Cameroun et de la Namibie figurent dans le groupe A

Le Groupe B comprend l'Angola, l'Egypte et la Guinée, tandis que le Groupe C est composé des équipes du Madagascar, de Tanzanie et du Sénégal