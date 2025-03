Gabon: '...Je ne peux me taire et ne peux plus me taire...'Michel Ongoundou Loundah

Michel Ongoundou Loundah, Président de REAGIR a animé une conférence de presse ce vendredi 28 mars à Libreville, dans les locaux du cabinet de Me Francis Nkea Ndzigue. Il a, au cours de cette rencontre avec les femmes et hommes de médias, dénoncé ce qu'il qualifie de "justice instrumentalisée" après le rejet de sa candidature à la présidentielle du 12 avril prochain.

C'est un Michel Ongoundou Loundah égal à lui-même. Connu pour son esprit bien aiguisé, l'homme politique et président de REAGIR « Réappropriation du Gabon, de son Indépendance, pour sa Reconstruction » a exprimé son indignation face au rejet "injuste" de sa candidature par la Cour Constitutionnelle, le 21 mars dernier. Il reste déterminé à se battre pour la justice, l'équité, pour le respect des normes institutionnelles.

Il a d'ailleurs pris la parole pour ne pas être complice des injustices, des violations des normes institutionnelles et bien d'autres dérives. Il reste déterminé à mener à bien, un combat juste, dans les normes, en respectant le cadre légal. Aussi, reste t-il déterminé à travailler, à dénoncer, tout en proposant aussi. Il refuse d'être complice et se fait le défenseur des sans voix.

"Si je prends la parole aujourd'hui, par ce que je ne peux me taire et je ne peux plus me taire. Vendredi 21 mars dernier, la Cour constitutionnelle a rendu sa décision. Mon recours a été rejeté. Cette décision est définitive. Elle est sans appel. C'est un fait. Mais ce que je veux dire ici devant vous, c'est que le droit a été écarté, la vérité déformée et la Justice instrumentalisée. Ma candidature déposée dans les délais et en toute légalité a été contestée sur la base d'une opposition abusive, introduite sous couvert de l'article 87 de notre code électoral." a t-il précisé.

Aussi, le président de REAGIR n'a t-il pas manqué de souligner que le rejet de sa candidature est révélateur d'un système comparable à celui déchu le 30 aout 2023. "Le rejet de ma candidature n'a pas seulement écarté un homme. Il a révélé un système".

La résignation pour lui n'est pas une solution. Il a appelé la jeunesse à s'engager, à défendre les valeurs justes et nobles du pays. Le combat pour la justice doit interpeller les uns et les autres. La transparence démocratique, le respect des dispositions de la Loi fondamentales et d'autres textes font partie des combats menés par le président de REAGIR ; qui ne cesse de se battre pour la Réappropriation du Gabon, de son Indépendance, pour sa Reconstruction.