Port Soudan. — Le gouvernement a publié une déclaration condamnant dans les termes les plus forts les crimes et les violations flagrantes commises par la milice terroriste de soutien rapide contre les citoyens arrêtés et détenus, ainsi que les prisonniers dans ses prisons et centres de détention, où ils sont soumis aux formes les plus brutales de torture, de liquidation de sang-froid et de viol systématique des filles , indiquant que ces pratiques représentent une violation flagrante des droits de l'homme et sont incompatibles avec toutes les lois et conventions internationales, au premier rang desquelles les Conventions de Genève et leurs annexes sur la protection des prisonniers et des détenus.

Le gouvernement a appelé les organisations de défense des droits de l'homme à faire preuve de crédibilité et de transparence dans la documentation de ces graves violations.

Les conditions de détention de plus de 4 000 prisonniers libérés dans plusieurs zones de Khartoum sont une preuve accablante de la brutalité et de la criminalité de cette milice terroriste, qui a non seulement commis d'horribles massacres, mais a également enterré vivants des milliers d'innocents dans l'État du Darfour occidental.

Ces violations fournissent à la communauté internationale des preuves concluantes de l'ampleur des crimes horribles commis par la milice rebelle des Forces de soutien rapide et ses mercenaires contre des citoyens soudanais innocents, fournissant des preuves accablantes d'atrocités qui ne peuvent être niées ni dissimulées.

Le Gouvernement du Soudan souligne que le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité est un droit inhérent garanti à chacun, et que tout traitement inhumain, que ce soit par la torture ou l'humiliation, est un crime horrible qui ne peut être accepté en aucune circonstance. Par conséquent, les auteurs de ces atrocités, qui incluent la famine délibérée, le refus de soins médicaux et la terreur psychologique et physique visant à faire pression sur les victimes pour des motifs racistes et haineux, doivent être tenus responsables.

Le Gouvernement du Soudan affirme la nécessité de respecter les droits de tous les individus, de fournir une assistance urgente aux détenus et aux prisonniers et de garantir la justice conformément aux normes internationales des droits de l'homme et aux dispositions des Conventions de Genève, qui garantissent la protection des civils et des détenus contre la torture et les traitements cruels.

Le gouvernement appelle également la communauté internationale et les organisations de défense des droits de l'homme à adopter une position ferme contre ces graves violations commises par les milices contre les prisonniers et les détenus, et à travailler avec diligence pour mettre fin à ces crimes et demander des comptes aux responsables.

Les Soudanais ont vécu des moments tragiques en regardant des vidéos, largement diffusées sur les réseaux sociaux locaux et internationaux, montrant des prisonniers libérés des centres de détention des milices et des prisons de Khartoum réduits à l'état de squelettes à la suite de tortures brutales et d'une famine systématique dans des cellules remplies de douleur et de mort lente.

Les crimes commis par la milice FSR contre les civils constituent des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, notamment des arrestations arbitraires, des exécutions extrajudiciaires, la propagation de la terreur et le déplacement forcé de civils de leurs foyers.

Elle affirme également qu'elle n'aura de cesse que tous les prisonniers et personnes enlevées soudanaises détenues dans les centres de détention des États du Kordofan et du Darfour, ainsi que toutes les personnes déportées de force vers ces régions, soient libérées.