Soudan: 14 000 visiteurs aux services d'assurance maladie de l'île au premier trimestre 2025

Madani — Le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie, Dr Farouk Nour Eldaiem Omar a présidé ce matin à Madani une réunion élargie qui comprenait le comité de supervision de l'État de Gezira avec la participation du directeur de la branche, Dr El Amin Hussein Omar, et des directeurs de département. La réunion a discuté des opportunités disponibles pour améliorer le service, renforcer les mécanismes de collecte et activer le rôle des médias et une communication efficace avec les partenaires et les parties prenantes.

Pour sa part, le Directeur Général a ordonné l'élaboration d'un plan pour restaurer les services médicaux et administratifs dans toutes les localités de l'État dans un court laps de temps, appréciant les efforts menés par la branche d'Al-Gezira pour fournir des services dans des localités sûres au cours de l'année 2024, en plus de sa performance dans le rétablissement du service dans les localités libérées de la saleté de la rébellion.

Le directeur de la branche de l'assurance maladie a fourni un exposé détaillé sur la situation actuelle et les services fournis, notant que le service a été fourni au cours du premier trimestre de cette année à plus de 14 000 visiteurs dans 36 établissements de santé, contre 11 000 visiteurs dans 29 établissements en 2024 dans les localités d'Al-Managil, Al-Qurashi et certaines parties de la localité d'Al-Gezira Sud.

Il a déclaré que le deuxième trimestre de cette année verra l'expansion du service, la mise à jour des données des abonnés et le ciblage des secteurs privé et libre. Le directeur de la branche d'Al-Gezira a attribué l'excédent pharmaceutique d'environ 90% au soutien de la présidence et à la contribution des branches du Fonds dans le Nil Blanc et Gedaref à travers les convois médicaux arrivés dans l'État après la libération.