Sénégal: Solarisation des bâtiments administratifs - Une recette contre l'augmentation des tarifs de l'électricité

Des sources exerçant dans le domaine énergétique proposent la scolarisation des bâtiments administratifs pour pallier à l'augmentation des tarifs de l'électricité. Cette recommandation fait suite à la suppression annoncée des subventions sur l'électricité par le gouvernement.

Face à la situation économique morose du pays, le gouvernement du Sénégal a annoncé plusieurs mesures dont la suppression de la subvention sur le secteur de l'électricité. Une décision qui n'est pas sans conséquences sur toute la chaine de valeur du secteur de l'énergie d'une manière générale et celui de l'électricité en particulier.

C'est pourquoi des sources exerçant dans le domaine énergétique recommandent au gouvernement des solutions palliatives pour amortir cette éventuelle hausse des tarifs. Selon elles, « plusieurs opportunités se présentent et ne manquent pas mais résident essentiellement sur la volonté du gouvernement de se décider à accompagner les investisseurs nationaux vers l'énergie durable ».

« L'objectif étant naturellement d'exploiter le vaste potentiel d'énergies renouvelables que possède le Sénégal et d'utiliser les ressources énergétiques actuelles dont nous disposons de manière plus efficace et de garantir le voeux d'un accès universel à l'énergie réaliste et réalisable », nous confie-t-on.

Selon nos sources, il appartient alors au Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, au Premier Ministre, Ousmane Sonko de promouvoir le déploiement et la production de systèmes énergétiques d'énergie propre sur l'ensemble des bâtiments administratifs et autres sites énergivores.

« Je crois que la solarisation peut nous servir de levier pour amortir une éventuelle hausse des tarifs de l'électricité », conseille un expert en énergie renouvelable qui pense que «le gouvernement pourrait alors s'orienter vers un engagement systémique avec la diversification de la production de l'électricité et à améliorer la sécurité électrique et à progresser vers des sources d'énergie plus propre comme le solaire sur certains édifices comme les ministères, les universités, les hôpitaux, etc. ».

Cette option pourrait aider le gouvernement à faire des économies énormes sur la facture de l'électricité et soulager l'opérateur national qui peine, assez souvent à recouvrer ses factures. «Il suffit de se promener à l'Université et se rendre compte du manque à gagner avec des factures électriques qui ne sont presque jamais payées», s'énerve Moustapha Faye, Expert en énergie.

Pour endiguer ce phénomène, conseille-t-il, il est important de soulager Senelec qui peine toujours à recouvrer ses factures et qui ne peut pas couper l'électricité à un hôpital ou une université avec les conséquences que cela pourrait engendré.

C'est pourquoi, il croit savoir que l'essentiel est de favoriser les opportunités d'investissement, de faciliter les partenariats public-privé pour garantir une sécurité et une souveraineté électrique certaine et concrète qui accompagnera naturellement la vision «Sénégal 2050 » dans tous ses axes de développement passant de la souveraineté alimentaire avec la modernisation de l'agriculture, au soutien de la transformation digitale et à la souveraineté numérique du pays avec le «New Deal Technologique», la transformation industrielle, entre autres.

Et ce d'autant plus que des propositions d'alternatives crédibles et efficaces existent avec des solutions rapides avec la solarisation de ces bâtiments extrêmement énergivores. Les manifestes ne manquent pas pour le déploiement de nouvelles formes d'énergie par une démarche déjà amorcée par certaines structures privées bien sénégalaises qui ne cachent pas seulement leur enthousiaste pour l'essor de l'énergie solaire.

La crise de l'électricité pourrait être évitée avec la mise en place rapide des projets de solarisation de grande envergure au niveau des bâtiments de l'administration centrales et décentralisées comme les mairies, l'éclairage public.

Il demeure important d'engager des négociations de partenariats avec les investisseurs privés nationaux et/ou internationaux déjà dans des projets d'énergie renouvelable pour renforcer et faciliter la mobilisation de l'investissement privé qui aiderait le gouvernement à mettre en place très rapidement un levier d'accompagnement et d'assouplissement de la levée prochaine des précieuses subventions.