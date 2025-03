Egypte: OGI - La publication de fausses allégations sur le pays est l'oeuvre de sites suspects et confirme une addiction chronique au mensonge

L'Organisme général de l'information (OGI) a annoncé que certains sites et réseaux sociaux, qui n'ont cessé de diffuser des mensonges sur l'Égypte depuis que son grand peuple a renversé le régime du groupe terroriste, ont récemment diffusé des allégations selon lesquelles l'Égypte a fourni de l'aide militaire à l'État d'occupation.

L'OGI a expliqué que le fait de propager de tels mensonges confirme l'aggravation de l'état de dissociation pathologique de la réalité et d'addiction chronique au mensonge, qui sont devenus des caractéristiques constantes de ces sites et organes de presse. Cette dissociation et cette addiction les conduit à un aveuglement temporaire ou permanent face aux positions claires et fermes de l'Égypte depuis le début de l'agression sanglante contre Gaza.

L'Égypte a employé tous les moyens pour soutenir les frères palestiniens usant de toutes ses capacités et insistant sur les conséquences catastrophiques de l'agression contre Gaza.

Ces sites, a ajouté l'OGI, ont occulté le fait que c'est l'Égypte qui a mené depuis le début de l'agression le refus arabe et international catégorique à la liquidation de la cause palestinienne rejetant le déplacement des frères palestiniens hors de leurs terres dans la bande de Gaza. Ceci a fait d'elle la cible de plusieurs campagnes lancées par des responsables et des médias de l'État d'occupation, ciblant tant ses positions que sa grande armée.

L'OGI a conclu en affirmant que l'Egypte, dont le peuple a fourni à Gaza plus de 75 % de l'aide, a mis toutes ses capacités en matière de santé au service des blessés et des malades parmi les frères palestiniens. Elle fait face à des négociations difficiles depuis le premier jour pour mettre fin à l'agression.

L'Egypte a toujours cherché à établir un État palestinien indépendant, et elle n'a jamais cessé un seul instant de chercher à réparer la fracture interne palestinienne. L'Egypte est le pays de la défense totale du droit, de la justice, et du rejet ferme de l'agression et de l'occupation, des fondements auxquels elle, son peuple et ses dirigeants, ont adhéré pendant huit décennies, au cours desquelles elle a payé le prix élevé de son insistance, de sa fermeté et de son adhésion aux principes nationaux et moraux et panarabes.