Cameroun: La ville de Bafoussam - Un compte administratif 2024 exemplaire pour une gestion financière transparente

La session ordinaire tenue les 27 et 28 mars 2025 par le Conseil de la Communauté Urbaine de Bafoussam a marqué une étape importante dans la gestion financière de la ville. Lors de ces deux journées de travail, le Compte Administratif 2024 a été examiné et adopté, soulignant ainsi l'engagement indéfectible de la municipalité pour une gestion financière exemplaire et une transparence accrue.

Présidée par le Maire de la ville de Bafoussam, le Commandant TAFAM Roger, cette session a permis d'étudier en profondeur les résultats financiers de l'année 2024. Le compte administratif a révélé des chiffres très positifs : un total de recettes de 3 807 515 263 FCFA, contre des dépenses de 3 795 631 502 FCFA. Un excédent de 11 883 761 FCFA a ainsi été dégagé, preuve d'une gestion saine et prudente des finances de la ville. Cet excédent, bien que modeste en apparence, symbolise un équilibre parfait entre les recettes et les dépenses, et ce, dans le respect des prévisions budgétaires. C'est le fruit d'une gestion méticuleuse et rigoureuse qui a permis à la ville de maintenir un cap stable, malgré les défis économiques auxquels elle fait face. Il s'agit d'une performance importante, non seulement sur le plan des chiffres, mais aussi sur celui de la crédibilité et de la confiance des citoyens.

L'adoption de ce compte administratif ne se limite pas à une simple validation de documents financiers ; elle incarne un engagement fort des autorités locales envers une gouvernance transparente et responsable. En effet, cette démarche s'inscrit dans un processus de modernisation continue de l'administration locale, dans un souci constant de rendre des comptes à la population.

Le contrôle strict des finances publiques, en parfaite conformité avec les normes légales et fiscales, témoigne de la volonté de la municipalité de respecter les exigences de la Constitution et des lois sur la fiscalité locale. C'est une garantie pour les administrés que chaque centime dépensé est justifié, chaque investissement étudié et chaque action vérifiée par les instances compétentes. Cet engagement a été souligné tout au long de la session, au cours de laquelle les conseillers municipaux ont pu apprécier la rigueur du processus, et la transparence dans le traitement des données financières. La transmission de ce compte administratif aux instances de contrôle externes, notamment la Cour des Comptes, vient ajouter une couche supplémentaire de crédibilité à l'action de la municipalité, garantissant ainsi la confiance et la sérénité des citoyens.

Au-delà des chiffres, l'acceptation de ce compte administratif renforce la position de Bafoussam en tant que modèle de gouvernance locale. C'est un message fort adressé aux administrés : celui d'une gestion sérieuse, soucieuse du bien-être des Bafousamois et de la pérennité des projets de développement urbain. Grâce à cette bonne gestion, la ville pourra continuer à investir dans des projets structurants, à améliorer les infrastructures et à assurer un cadre de vie de qualité pour ses habitants.

En résumé, la session des 27 et 28 mars 2025 a été un tournant décisif pour la municipalité de Bafoussam, un moment clé dans la quête de l'excellence administrative. Cela témoigne de l'engagement constant des autorités locales à oeuvrer dans l'intérêt général, et à promouvoir une gouvernance éthique, transparente et au service du développement de la ville.

Vive Bafoussam, vive la transparence et l'excellence administrative! Bravo au Maire de la ville de Bafoussam, le Commandant Roger Tafam!