Cameroun: Présidentielles 2025 au pays - Les évêques appellent à une inscription massive sur les listes électorales

À l'approche des élections présidentielles d'octobre 2025, la Conférence épiscopale du Cameroun a publié une lettre pastorale exhortant les citoyens à s'inscrire massivement sur les listes électorales et à participer activement au scrutin. Ce document, adressé à l'ensemble des fidèles et de la population, souligne l'importance du vote comme un acte de responsabilité citoyenne et un levier essentiel pour l'avenir du pays.

Un appel à la conscience citoyenne

Les évêques camerounais rappellent que la démocratie repose sur la participation de tous. Dans un contexte politique marqué par des tensions et des défis socio-économiques, ils insistent sur la nécessité pour chaque Camerounais de prendre part au processus électoral afin de contribuer à une gouvernance plus juste et transparente.

« L'abstention ne doit pas être une option », écrivent-ils dans leur message pastoral. Ils soulignent que l'inscription sur les listes électorales est une étape cruciale pour garantir un vote inclusif et représentatif de toutes les sensibilités du pays.

L'Église et la politique : une position de neutralité active

Si l'Église catholique ne soutient aucun candidat en particulier, elle joue néanmoins un rôle clé dans la sensibilisation des citoyens aux enjeux électoraux. Par le biais de ses paroisses et de ses organisations locales, elle encourage la population à exercer son droit de vote en toute liberté et responsabilité.

L'objectif est de promouvoir des élections transparentes et d'inciter les électeurs à faire des choix éclairés, en tenant compte des programmes et des valeurs défendues par les candidats.

Les défis de l'inscription sur les listes électorales

Malgré les appels répétés des autorités et des organisations de la société civile, le taux d'inscription des électeurs reste encore en deçà des attentes. Plusieurs facteurs expliquent cette situation :

- Manque d'informations sur les procédures d'inscription

- Méfiance envers le processus électoral

- Difficultés d'accès aux centres d'enregistrement

Les évêques encouragent donc une mobilisation accrue et appellent les jeunes, souvent les plus réticents, à prendre conscience de leur rôle fondamental dans la construction de l'avenir du Cameroun.

Quelle influence sur la participation électorale ?

L'appel de l'Église pourrait avoir un impact significatif, notamment auprès des populations rurales où son influence reste très forte. En sensibilisant les fidèles chaque dimanche, les prêtres et les évêques espèrent faire évoluer les mentalités et inciter davantage de citoyens à s'impliquer dans la vie démocratique du pays.

À quelques mois du scrutin, cette prise de parole des évêques du Cameroun rappelle que la démocratie repose avant tout sur la participation de chacun. S'inscrire, voter et s'engager sont les clés d'un avenir politique plus stable et représentatif.