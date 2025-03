Cameroun: La 6e édition de la journée d'échanges France-Cameroun consolide les partenariats durables à paris

Le prestigieux Palais du Luxembourg, siège du Sénat français, a accueilli ce vendredi la 6e édition de la Journée d'échanges France-Cameroun, placée sous le thème : « L'avenir de la relation France-Cameroun : comment consolider les partenariats durables entre nos deux pays ? ». Organisée par EFRACAM (Élus en France d'origine ou de nationalité camerounaise), cette rencontre a rassemblé diplomates, parlementaires, entrepreneurs et membres de la diaspora autour de discussions stratégiques et d'engagements concrets.

Une mobilisation de haut niveau

L'événement, soutenu par SEM André-Magnus Ekoumou (Ambassadeur du Cameroun en France) et SEM Thierry Marchand (Ambassadeur de France au Cameroun), a débuté par les hymnes nationaux, symbole fort de la coopération bilatérale. Les allocutions d'ouverture, portées notamment par Guillaume Chevrollier (Président du Groupe interparlementaire France-Afrique centrale) et Pierre De Gaétan Njikam Mouliom (Président d'EFRACAM), ont souligné l'importance du renforcement des liens économiques, politiques et culturels.

Trois tables rondes pour des synergies concrètes

1. Coopération décentralisée et diplomatie parlementaire : cette session a mis en lumière le rôle des collectivités locales et des parlementaires dans la dynamique franco-camerounaise, avec l'intervention remarquée du sénateur Rachid Temal.

2. Perspectives économiques : Les échanges ont exploré les opportunités d'investissement et les secteurs porteurs (énergie, agroalimentaire, numérique), dans un contexte de diversification économique camerounaise.

3. Jeunesse et diaspora : cette table ronde a donné la parole à des figures comme Ryadh Salem (champion handisport) et Fabienne Delafrière (Roots Association), insistant sur la transmission intergénérationnelle et l'intégration socio-professionnelle des jeunes.

Samuel Eto'o, parrain d'honneur, et le plaidoyer pour le handisport

Empêché à la dernière minute, la star de Samuel Eto'o, quadruple Ballon d'Or et président de la Fécafoot, a intervenu à distance. Engagé comme parrain du projet Handisport Cameroun, il a appelé à une mobilisation collective pour l'inclusion des athlètes en situation de handicap, aux côtés de Jean-Jacques Ndoudoumou (Président du Comité paralympique camerounais).

Un dîner de gala solidaire

La journée s'est conclue en beauté avec un dîner de gala à l'Hôtel de l'Industrie, en présence de Sa Majesté Jean-Jacques Ndoudoumou, Président du Comité National Paralympique Camerounais. Ce moment convivial a permis de lever des fonds pour soutenir le développement de l'Handisport au Cameroun, un projet cher à Sa Majesté Jean-Jacques Ndoudoumou,

Cette édition a confirmé le rôle pivot d'EFRACAM dans le maillage institutionnel et sociétal entre les deux pays. L'association a annoncé la tenue des premières Assises EFRACAM au Cameroun en 2026, un rendez-vous attendu pour ancrer davantage ces synergies sur le terrain.

Entre dialogues politiques, enjeux économiques et mobilisation citoyenne, cette 6e édition a posé les jalons d'une coopération renouvelée, où diaspora et institutions jouent un rôle de pont incontournable.