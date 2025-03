Le week-end dernier, la localité de Mbigou a vibré au rythme des activités de Kundu Mulebe, qui a une fois de plus démontré son ancrage territorial et son engagement envers les populations.

De l'accueil du Président de la Transition, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema, à la grande marche de soutien de la Boumi Louetsi organisé par le ministre de la santé, en passant par une vaste opération de consultation médicale et d'écoute des populations, Kundu Mulebe a joué un rôle central dans cette mobilisation historique.

Vendredi : accueil du Président et lancement de la route de Mbigou

La visite du Chef de l'État à Mbigou, vendredi dernier, pour le lancement des travaux de la route menant à cette localité, a été marquée par une ferveur populaire sans précédent. Kundu Mulebe, fidèle à sa dynamique de proximité avec les populations, a assuré une mobilisation massive pour réserver un accueil chaleureux au Président de la Transition. Cet événement crucial pour le développement de la région a réaffirmé la volonté des autorités de désenclaver cette zone stratégique du pays.

Samedi : consultations médicales et audiences populaires

Le samedi a été consacré au volet social avec l'organisation d'une caravane de consultation médicale au profit des populations locales. Cette initiative, menée a permis à de nombreux habitants de bénéficier de soins gratuits et de conseils médicaux adaptés.

Par ailleurs, dans un souci d'écoute et d'accompagnement des populations, le Bureau stratégique de Kundu Mulebe a tenu une série d'audiences avec différentes couches sociales : femmes, jeunes et notables de la région. Ces échanges ont été l'occasion de recueillir des doléances et de réfléchir à des solutions adaptées aux besoins locaux.

Dimanche : une mobilisation historique pour la marche de la Boumi Louetsi

Le point culminant de ce week-end engagé a été la grande marche de la Boumi Louetsi, organisée en soutien au Président Brice Clotaire Oligui Nguema. Kundu Mulebe, une fois de plus, s'est illustré en mobilisant près de 800 personnes pour cet événement. Son appui logistique et technique aux équipes du ministre de la Santé a permis un déroulement sans encombre de la manifestation. Dans une même mesure après la marche le bureau stratégique a procédé à l'installation de la cellule des jeunes de Kundu mulebe pour le compte de Mbigou.

Dans un élan de solidarité, Kundu Mulebe a également pris l'initiative d'offrir une collation à toute la population de Mbigou, réunie à son QG, renforçant ainsi les liens de fraternité et de convivialité avec les habitants.

Un engagement constant aux côtés des populations

Ce week-end d'intense activité à Mbigou témoigne de l'engagement indéfectible de Kundu Mulebe envers les Gabonais. Par son implication dans le développement local, la santé et la solidarité, le mouvement continue de jouer un rôle clé dans l'éveil citoyen et l'accompagnement des politiques publiques en faveur du bien-être des populations.

L'avenir s'annonce prometteur pour cette dynamique qui, sans relâche, travaille à bâtir un Gabon plus solidaire et plus inclusif.