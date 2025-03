Gabon: Trois journées académiques dédiées aux élèves du lycée Zacharie Mayika

La Journée académique organisée par "Lekoko en Marche", ce 27 mars, a marqué avec brio, l'ouverture de trois journées mémorables dédiées aux élèves du collège d'enseignement supérieur dénommé Zacharie Mayika.

Cet événement, placé sous le signe du partage, de l'échange et de l'engagement éducatif, a été un véritable succès. Il a été accueilli avec enthousiasme par les lycéens et l'ensemble du corps enseignant. Dès le début, l'accueil chaleureux et la collaboration précieuse du Proviseur ont grandement facilité le bon déroulement de la journée.

Un programme riche et inspirant

L'ouverture de la séance a été assurée par Mike Leyinda, Conseiller académique de "Lékoko en Marche", qui a offert une intervention captivante sur les facteurs influençant les choix d'orientation des élèves. Son analyse éclairante a permis aux participants de mieux appréhender les enjeux de leur parcours scolaire et professionnel.

Par la suite, le Secrétaire Général de Lékoko en Marche a pris la parole pour partager des conseils stratégiques sur les opportunités offertes par le secteur des métiers du pétrole. Il a insisté sur l'importance pour les élèves de s'intéresser aux métiers de la terre et aux perspectives qu'ils offrent pour l'avenir.

Une interaction dynamique avec les élèves

L'un des moments forts de cette journée a été la session d'échanges, au cours de laquelle, les élèves ont pu poser des questions et exprimer leurs aspirations professionnelles. Cet instant de dialogue a non seulement renforcé leur motivation, mais a également, témoigné de leur soif de connaissances et de leur volonté de construire un avenir prometteur.

Un engagement concret en faveur de l'éducation

Dans un élan de solidarité et de soutien aux élèves et à l'établissement, le Secrétaire Général de Lékoko en Marche a procédé à la remise de plusieurs dons :

- Une participation aux fêtes de fin d'année pour les élèves,

- L'installation d'un suppresseur pour la conduite d'eau,

- Des équipements sportifs, pour encourager la pratique et la cohésion au sein du lycée.

Une clôture sous le signe de la convivialité

L'événement s'est achevé dans une atmosphère de fraternité et de partage, avec une photo de famille immortalisant cette belle journée, suivie d'une collation conviviale en présence du Proviseur et de plusieurs enseignants.

Cette Journée Académique restera gravée dans les mémoires comme un moment fort d'inspiration, de cohésion et d'engagement en faveur de l'éducation. Lekoko en Marche réaffirme ainsi son rôle de partenaire clé du développement académique et sa volonté d'accompagner chaque élève vers la réussite.