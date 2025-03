Sénégal: Conflit israélo-palestinien - L'ambassadeur d'Iran à Dakar propose la création de deux États indépendants sur la base des frontières de 1967

Dakar — L'ambassadeur de la République islamique d'Iran à Dakar, Hassan Asgari, a proposé, vendredi, une panoplie de solutions afin de résoudre le conflit israélo-palestinien, dont la création de deux Etats indépendants, Israël et Palestine, sur la base des frontières de 1967.

"Face à cette injustice, plusieurs solutions sont proposées pour mettre fin à l'occupation et rétablir les droits du peuple palestinien : solutions diplomatique et politique. Il y a deux points de vue généraux à cet égard, et il y a quelques désaccords. La solution à deux États : création de deux États indépendants, Israël et la Palestine, sur la base des frontières de 1967, incluant la Cisjordanie, la bande de Gaza et Jérusalem Est sous souveraineté palestinienne", a déclaré Hassan Asgari, ambassadeur de la République islamique d'Iran au Sénégal.

Il prenait part à une rencontre de solidarité et d'échange autour de la Palestine après 7 décennies de souffrance, d'épreuves inhumaines à l'occasion de la journée mondiale d'Alquis shérif, dont le thème porte sur : "Après 77 années d'occupation, quelle solution à la Palestine". Selon lui, les solutions pour résoudre cette crise sont, entre autres, la solution à un État unique. "Un État où tous les citoyens (Palestiniens, musulmans, chrétiens et juifs) bénéficieraient des mêmes droits et participeraient à la détermination de leur avenir commun, mettant ainsi fin au système d'apartheid", a expliqué Hassan Asgari.

Il rappelle qu"'en dépit de nombreuses tentatives des organisations internationales comme l'ONU et l'Union européenne, leurs efforts ont échoué en raison du non-respect par Israël des résolutions internationales" en soulignant que "sur 180 résolutions adoptées par l'ONU en faveur de la Palestine, 99 % n'ont jamais été appliquées par Israël". Sous ce rapport, l'ambassadeur d'Iran au Sénégal souligne que "certains groupes palestiniens estiment que ce n'est que par la résistance et la pression populaire que les droits du peuple palestinien pourront être défendus et que l'occupation pourra prendre fin".

Il propose également "d'augmenter la pression internationale et les sanctions contre le régime sioniste afin qu'il mette fin à l'occupation" en notant que cette approche reste "limitée" en raison du "soutien inconditionnel des États-Unis et d'autres grandes puissances à Israël", a déploré M. Hassan Asgari. Il estime que "si l'unité est établie entre les musulmans et les pays islamiques, la situation changera certainement. L'arrêt du processus de normalisation des relations entre certains pays arabes et le régime sioniste et le soutien à la Palestine peuvent aider à résoudre cette crise", a défendu l'ambassadeur d'Iran au Sénégal.

Dans cette ébauche de solutions, le professeur Bouba Diop historien recommande la tenue d'un cadre de réflexion pour la création d'un Etat fédéral. "Il faut enlever de notre esprit la solution des déserts préconisés depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Avoir l'audace de frayer la voie pour des réflexions, pour un État confédéral unique", a proposé l'universitaire. "Le réalisme et le pragmatisme n'ont pas marché concernant le problème avec la Palestine", a-t-il ajouté.

"Compte tenu de son expérience dans le cadre de l'apartheid, le Sénégal peut organiser des concertations pour des solutions concrètes face au problème palestinien. Il faut se battre pour que cette guerre prenne fin. Le Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou, et le président des Etats Unis, Donald Trump, ne doivent décider de comment on doit marcher ", a-t-il insisté.