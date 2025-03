Sénégal: Pluie d'hommages à Me Cheikh Khoureychi Ba

Autorités politiques, judiciaires, religieuses, confrères, parents et amis ont pris part, samedi, à l'hôpital Principal de Dakar, à la cérémonie de levée du corps de Me Khoureychi Ba, saluant un avocat d'une "grande dignité", qui défendait "la veuve éplorée", "l'orphelin esseulé" et des "clients plus célèbres".

Me Cheikh Khoureychi Ba, figure emblématique du Barreau sénégalais, est décédé, mercredi 26 mars, à Istanbul, en Turquie, des suites d'une maladie, à l'âge de 69 ans.

Il a fait partie du pool des avocats de Pastef, alors dans l'opposition, et qui luttait contre des affaires juridico-politiques ayant donné lieu à de graves crises au Sénégal entre 2021 et 2024. Avec ses confrères Bamba Cissé et Ciré Clédor Ly, il faisait partie des "avocats du peuple PASTEF", qualificatif donné par les militants du parti fondé par l'actuel Premier ministre, Ousmane Sonko, et le président de la République, Bassirou Diomaye Faye.

Mes Ciré Clédor Ly, Said Larifou (Comores), Juan Branco (France) étaient présents à la cérémonie de levée du corps aux côtés d'autres membres de la famille judiciaire.

Le Premier ministre Ousmane Sonko a rendu hommage à un homme d'une "grande dignité", qui était au service de son prochain. Il rappelé la présence de Me Ba aux côtés des militants de son parti Pastef. Selon lui, Me Khoureychi Ba faisait partie de ceux qui "sont toujours présents pour tout le monde".

Au nom du président de la République, il a présenté les condoléances du gouvernement et de la nation à la famille du défunt.

L'avocat Me Ousseynou Fall a relevé que son confrère était un avocat d'une "'grande dignité", qui incarnait "la compétence, le courage et la culture".

Me Cheikh Khoureychi Ba, selon lui, incarnait "l'avocat au vrai sens du mot", celui qui "est appelé au secours et ne demande rien en retour". Il avait toutes les qualités requises chez un avocat, "la dignité, la probité, l'honneur, le courage et l'humilité", a-t-il dit.

Selon le Bâtonnier de l'Ordre des avocats, Me Cheikh Khoureychi Ba, "c'est plusieurs vies menées au travers de combats multiformes dans sa quête de vérité et de justice".

"Il est bien réducteur de ramener la dimension exceptionnelle de l'homme à l'aune d'un de ses clients les plus célèbres. Toute ton oeuvre, ton sacerdoce t'ont conduit à fréquenter la veuve éplorée, l'orphelin esseulé, l'étranger en errance et angoissé, les caves surpeuplées pour répondre à l'appel de la justice", a-t-il déclaré dans son éloge funèbre.

Cette cérémonie de levée du corps était "un moment émouvant, d'une très grande tristesse", selon Me Ciré Clédor Ly, soulignant que le nombre de personnes présentes "témoigne de la dimension de l'homme".

Me Cheikh Khoureychi Ba était "un homme d'une grande spiritualité", "un avocat qui excellait dans son art, la plaidoirie à l'écrit comme à l'oral", a dit son confrère.

Me Ciré Clédor Ly a rappelé que Me Cheikh Khoureychi Ba "a mené des combats très jeune" pour la défense des libertés et de la démocratie au Sénégal, soulignant qu"'il n'y a jamais eu de changement ou d'alternance sans qu'il y ait l'empreinte de Khoureychi Ba".

"C'était une personne inconnue de ce pays (...). Cet homme avait aussi une dimension internationale", a-t-il dit, rappelant qu'il a défendu des hommes et des femmes en Afrique et même en Europe. Selon lui, "peu de personnes savaient qu'il était malade, mais il a tenu jusqu'au bout".