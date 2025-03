Tunisie: Aïd el-Fitr - L'INSSPA met en garde contre les risques sanitaires liés aux pâtisseries

L'Instance nationale de la sécurité sanitaire des produits alimentaires (INSSPA) appelle à la vigilance lors de la préparation et de l'achat de pâtisseries, en respectant de bonnes pratiques d'hygiène alimentaire, notamment à l'approche de l'Aïd el-Fitr, période de forte demande pour ces produits.

Dans un communiqué publié samedi, l'Instance alerte sur les mauvaises conditions de stockage des pâtisseries et des fruits secs, qui favorisent la prolifération des bactéries et des champignons, augmentant ainsi le risque d'intoxications alimentaires.

Elle insiste sur l'importance d'acheter ces produits uniquement auprès de commerces agréés et contrôlés, respectant les normes d'hygiène. Il est conseillé d'éviter les pâtisseries exposées au soleil, à la poussière ou aux insectes, ainsi que celles présentant une couleur inhabituelle ou une odeur suspecte. La vérification de la date de péremption est également essentielle avant l'achat.

L'Instance recommande par ailleurs de s'assurer de la qualité des ingrédients utilisés dans la préparation des pâtisseries. Les produits contenant des traces d'insectes, de moisissure ou dégageant une mauvaise odeur doivent être évités. Elle met également en garde contre l'achat de chocolats et de produits à base de cacao mal conservés, qui doivent être stockés dans des endroits frais pour préserver leur texture.

S'agissant des produits laitiers tels que le lait, le fromage et le beurre, l'Instance conseille de vérifier leur aspect et leur odeur avant consommation et de les réfrigérer immédiatement après l'achat.

Pour la préparation des pâtisseries à domicile, il est recommandé de respecter plusieurs règles d'hygiène : lavage minutieux des mains, nettoyage des surfaces et des ustensiles, utilisation d'oeufs crus uniquement dans les recettes nécessitant une cuisson au four, et réfrigération immédiate des pâtes et crèmes non utilisées. De plus, les pâtisseries contenant de la crème fraîche ou du lait ne doivent pas être laissées hors du réfrigérateur pendant plus de deux heures.

Concernant le stockage, les pâtisseries doivent être placées dans des boîtes propres et hermétiques afin de les protéger de l'humidité et de la contamination.

Enfin, l'INS SPA invite les consommateurs à signaler tout produit alimentaire suspect en appelant le numéro vert 80106977.