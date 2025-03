Tunisie: CCI Cap Bon - Trois missions de prospection à l'étranger pour le secteur agroalimentaire

La Chambre de Commerce et d'Industrie du Cap Bon organise trois missions de prospection et de visites à l'étranger dans le secteur agroalimentaire, en septembre et décembre 2025.

La première mission aura lieu en marge de l'exposition internationale de l'alimentation « World Food Istanbul », qui se tiendra du 2 au 5 septembre 2025. L'objectif est de mettre en avant les tendances, produits et innovations récentes du secteur alimentaire. Cette mission s'adresse aux décideurs, fabricants, opérateurs commerciaux, ainsi qu'aux experts en marketing et aux fournisseurs de technologies.

La deuxième mission se déroulera dans le cadre de la 4e Foire commerciale intra-africaine, à Alger, en Algérie, du 4 au 10 septembre 2025. Cette mission a pour but de stimuler la recherche universitaire, de renforcer la collaboration entre les universités, l'industrie et les décideurs politiques en Afrique, et de faciliter l'accès des produits agroalimentaires au marché africain.

Quant à la troisième mission, elle se tiendra en marge du salon professionnel spécialisé dans les industries alimentaires et agroalimentaires en Afrique et au Moyen-Orient, du 9 au 12 décembre 2025, en Égypte. Cette mission vise à explorer les tendances émergentes, à créer des opportunités de réseautage et à accéder aux principales opportunités agricoles en Égypte et en Afrique.