Congo-Brazzaville: Digitalisation - Un budget de 800 millions FCFA pour rendre Anssi opérationnelle

Nommé en Conseil des ministres et installé dans ses fonctions le 20 février dernier, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information (Anssi), Conrad Onésime Oboulhas Tsahat, a été reçu le 28 mars par le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Economie numérique, Léon Juste Ibombo, qui lui a reprécisé sa feuille de route et donné des orientations fermes.

L'Anssi est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. Il est placé sous la tutelle de la présidence de la République mais sous l'administration du ministre en charge de l'Economie numérique.

Elle a pour missions, entre autres, de superviser et de coordonner la cybersécurité nationale ; de réduire la vulnérabilité du cyberespace national ; de gérer les incidents et menaces de sécurité ; de répondre aux cyberattaques et de promouvoir la collaboration entre les acteurs publics et privés.

Au regard de son intérêt dans un monde dominé par le numérique, la structure se dote aussi de la responsabilité de protéger les infrastructures digitales nationales ; de renforcer les capacités nationales de riposte aux cyberattaques ; d'émettre des alertes en la matière, mais aussi et surtout d'en assurer la veille technologique.

Conscient des défis qui l'attendent en termes de sécurité des données nationales, le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Economie numérique, a rappelé à Conrad Onésime Oboulhas Tsahat sa feuille de route. Il lui a annoncé que le gouvernement s'est battu pour lui arracher, auprès de ses partenaires, un budget de 800 millions de FCFA destiné à son opérationnalisation.

Cette somme, a estimé le ministre, permettra à l'organe de se structurer afin de prendre des mesures adéquates pour contrer la cybercriminalité et toutes les cyberattaques dans le pays. « On ne peut pas parler de gouvernance électronique sans disposer d'un gendarme qui est l'Anssi », a commenté Léon Juste Ibombo.

Pour sa part, le directeur général de l'Anssi, Conrad Onésime Oboulhas Tsahat, a relevé la nécessité de mettre en place un cadre juridique et normatif efficace permettant d'encadrer les activités de son organe. Il a également soulevé l'intérêt de la formation des cadres afin de préparer des compétences et des élites internes.