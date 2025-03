Congo-Brazzaville: Haut-Katanga - La Snél alerte sur un vol de 1000 m de câble conducteur en cuir à Kipushi

La Société nationale d'électricité (Snél) SA fait face à une recrudescence des actes de vandalisme sur son réseau dans la province du Haut-Katanga (Sud-Est du pays).

Dans la nuit du 27 au 28 mars, apprend-on, des inciviques non autrement identifiés ont encore frappé, s'attaquant cette fois à la ligne haute tension 120 kilovolts de Kipushi. Plus de 1000 mètres de câble conducteur en cuivre ont été emportés entre les pylônes 47 et 48. Les conséquences de ce vol sont lourdes, fait-on savoir, car l'alimentation en électricité de plusieurs secteurs stratégiques est compromise.

La ligne touchée alimente notamment l'entreprise minière Kiko de Kipushi, la commune de Katuba et la Régideso Kimilolo à Lubumbashi. Déjà fragilisée par des actes similaires, la desserte électrique dans la région subit un coup supplémentaire, accentuant le déficit de tension jusqu'au poste de Katuba.

« Pas plus tard qu'avant-hier, plus de 3 000 mètres de câble ont été volés sur la ligne 50 kV de Kipushi. Ces actes anéantissent nos efforts de réhabilitation et plongent les communes de Katuba, Kenya et une grande partie de Kampemba à Lubumbashi, dans des coupures récurrentes », a déploré Jean-Marie Mutombo Ngoie, directeur régional Sud par intérim de la Snél. « Nous remplaçons progressivement les parties volées par des conducteurs en acier, mais si ces individus persistent, ce ne sera plus du vol, mais un acte délibéré de sabotage », a-t-il ajouté.

Face à cette situation alarmante, la Snél SA appelle à une implication accrue des autorités politiques et administratives et des services de sécurité pour traquer et sanctionner les auteurs de ces sabotages. Déterminé à offrir un service de qualité à ses abonnés, l'opérateur national de l'électricité souligne l'urgence d'une action concertée pour mettre fin à ces attaques qui mettent en péril l'approvisionnement énergétique de toute une région.