Afrique: Coupe du monde 2026 - La Lisped déplore le refus d'octroi de visas aux supporters congolais en Mauritanie

En provenance de Kinshasa, les supporters des Léopards de la République démocratique du Congo (RDC) n'ont pas été autorisés à quitter l'aéroport de Nouadhibou, en Mauritanie, le 25 mars, pour se rendre au stade municipal et apporter leur soutien direct à leurs joueurs.

Dans un contexte aussi difficile, privée de ses supporters, la RDC s'est tout de même galvanisée, au point de remporter la partie face à l'équipe de la Mauritanie par 2 buts à 0, en match de la 6e journée du groupe B des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Le traitement méprisant subi par les supporters aura été le bémol. Et la Ligue sportive pour la promotion et la défense des droits de l'homme (Lisped) n'est pas restée comme à l'accoutumée. Cette structure sportive fondée par Me Alain Makengo Kikandu a publié un communiqué stigmatisant le comportement des autorités mauritaniennes à l'égard des supporters venus du Congo.

"La Ligue sportive pour la promotion et la défense des droits de l'homme, Lisped en sigle, a suivi avec regret et amertume le refus des autorités mauritaniennes d'autoriser l'entrée des supporters congolais sur son territoire, afin d'assister et soutenir les fauves congolais contre la Mauritanie, lors de la 6e journée comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2026, le mardi 25 mars 2025 à Nouadhibou, en Mauritanie.

La Lisped prend acte des arguments avancés par les autorités mauritaniennes sur le processus de visa, mais souligne l'incident diplomatique posé par la Mauritanie en ignorant la demande consulaire de la République démocratique du Congo à travers son ambassade en Mauritanie.

En vue de la diplomatie sportive, de la spécificité du sport et des bonnes relations liant la RDC à la Mauritanie, la délégation de la RDC ne pouvait pas subir ces traitements antisportifs et inhumains par les autorités mauritaniennes. La RDC est résolument engagée à recevoir toutes les délégations sportives au nom de l'esprit sportif et du fair-play, les cas sont légions et demeurera toujours sur cette voie de l'hospitalité légendaire.

Ainsi, la Lisped sollicite des autorités congolaises compétentes d'adresser une note verbale pour avoir des mobiles de la part des autorités mauritaniennes d'avoir une telle réaction. Au demeurant, la Lisped félicite toute la délégation congolaise pour un comportement digne d'une nation privilégiant toujours la paix et le respect mutuel. Bravo aux Léopards de la RDC pour la victoire ! Vive la Lisped, vive la RDC", peut-on lire dans le communiqué.