Ile Maurice: Intra muros - Pris comme dans un vertige

Intra Muros, pièce d'Alexis Michalik, a été adaptée chez nous, et présentée au cours de la semaine écoulée. Retour sur cet événement.

La pièce Intra Muros a été présentée, la semaine dernière, au Caudan Arts Centre. Produite par Christine Gufflet, avec une mise en scène de Marie-Ange Koenig, la pièce a vu la participation des comédiens Benjamin Gilot, Clémence Soupe, Vincent Pellegrin, Erling Prévost et Sandrine Raghoonauth. Durant 1 h 45, nous avons suivi Richard, célèbre metteur en scène sur le retour, qui se voit offrir la possibilité de donner des cours de théâtre aux détenus condamnés à de longues peines. Toutefois, quand deux personnes se présentent à son atelier, faisant avec les moyens du bord, Richard va essayer d'accomplir sa mission.

Cette pièce d'Alexis Michalik est contemporaine puisqu'elle a été présentée en 2017 à Paris. Dès le début, une question se pose : Qu'est-ce que le théâtre pour vous ? Intra Muros montre une autre facette du théâtre, plus complexe car elle est un théâtre dans le théâtre et dispose d'une qualité cinématographique aussi. Au fil de la pièce, on découvre la vie des personnages et ces vies s'emboîtent les unes dans les autres, comme des poupées russes.

La mise en scène demande de l'expertise, de la précision et de la rapidité. Car dans cette pièce, tout va vite, les comédiens n'ont pas le temps de respirer et le spectateur non plus. Les histoires, tout comme les rôles, les costumes et la déco - heureusement épurée - s'échangent en un tour de main. Tout va tellement vite qu'on ressent comme une espèce de vertige et qu'on risque d'en perdre le fil. Pas le temps de s'attarder sur une histoire, déjà on passe à une autre.

La mise en scène, aussi bien que la prestation des comédiens, sont à saluer, car présenter une telle pièce n'est pas une tâche aisée. L'écriture de cette pièce est poignante. Si elle ne met pas l'accent sur la détention en elle-même, elle parle d'histoires humaines. Que se cachet-il derrière l'homme emprisonné entre quatre murs ?

Qu'est-ce qui l'a mené là ? Et l'homme libre, lui, l'est-il vraiment ? Des drames familiaux, amoureux, sont au coeur de cette pièce, qui ne laisse personne indifférent. La souffrance, la tristesse, la colère, mais aussi la force de se battre, et quelques fois, le sourire pour alléger l'ensemble, sont présents. Intra Muros c'est ce qu'on cache au plus profond de nous, c'est le reflet de la vie où finalement tout va vite et on ne rattrape jamais le temps passé.