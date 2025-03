Ile Maurice: Kemuel Usher Marisson-Edouard signe chez les Queens Park Rangers

Un rêve d'enfant qui se concrétise. Kemuel Usher Marisson-Edouard, jeune talent de 16 ans, a été sélectionné par l'équipe de football Queens Park Rangers (QPR), une étape majeure dans son parcours sportif. Pour lui, le football n'est pas juste un loisir; c'est une passion profonde, un mode de vie et un objectif qu'il s'est toujours fixé.

Depuis son plus jeune âge, Kemuel rêvait de jouer pour une grande équipe et de voir son nom briller sur les écrans de télévision. Grand fan de Manchester United, son ambition a toujours été d'endosser le maillot de son club préféré. Aujourd'hui, son sérieux et son dévouement au football portent leurs fruits.

Le football coule dans les veines de ce jeune homme. Son père, Marvin Edouard, ainsi que d'autres proches, impliqués dans le football, lui ont transmis cet amour du ballon rond. Kemuel a grandi bercé par ce sport, et a trouvé dans cette discipline un exutoire et une raison de persévérer. Son rêve ne s'arrête pas seulement à une carrière professionnelle : il veut aussi offrir un avenir meilleur à sa famille.

Né de parents chagossiens au Royaume-Uni, Kemuel a grandi avec des valeurs de persévérance et de travail acharné. Ses parents, arrivés en Angleterre en 2006, ont dû redoubler d'efforts pour offrir une vie stable à leur fils et à sa petite soeur, Aaliyah, qui a neuf ans. Sa mère, Anouchka Marisson, qui a eu Kemuel à 17 ans, s'est toujours battue pour lui donner toutes les chances de réussir. Malgré les difficultés, la famille a toujours soutenu Kemuel dans son parcours. Depuis tout petit, il a été inscrit dans des clubs et son père l'a accompagné à chaque entraînement, à chaque match, partageant avec lui cette passion et cet espoir de le voir un jour atteindre les sommets.

Derrière le jeune footballeur talentueux se cache un garçon discret, réservé, mais profondément attaché à sa famille. Il pense toujours aux siens et répète souvent que lorsqu'il atteindra son but, il fera tout pour améliorer la vie de sa famille et leur offrir une maison. Il sait que la route est encore longue, mais sa détermination est inébranlable.

Aujourd'hui, Kemuel est sur la voie de la réussite. Sa sélection au QPR est une première grande étape qui pourrait le mener vers un avenir radieux dans le monde du football professionnel. Son talent, son acharnement et son humilité sont les piliers de son ascension. Avec le soutien de sa famille et de ceux qui croient en lui, Kemuel Usher Marisson-Edouard a tout pour réaliser son rêve et inspirer de nombreux jeunes passionnés de football. Son parcours ne fait que commencer, mais une chose est certaine, il ne compte pas s'arrêter en si bon chemin.