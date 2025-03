Addis Ababa — L'Éthiopie a participé à la réunion des BRICS des vice-ministres des affaires étrangères et des envoyés spéciaux pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, qui s'est tenue à Brasilia, au Brésil, les 27 et 28 mars 2025.

S'adressant à la réunion, l'ambassadeur d'Éthiopie au Brésil, M. Leulseged Tadese, s'est dit préoccupé par les conflits en cours et leurs conséquences humanitaires dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord.

Il a souligné que l'Éthiopie a toujours plaidé en faveur de solutions pacifiques et diplomatiques, conformément aux lois internationales et à la Charte des Nations unies, et dans le plein respect de celles-ci.

L'ambassadeur Leulseged a souligné l'importance de la primauté du dialogue et d'une diplomatie efficace pour instaurer une paix durable et un développement inclusif et durable dans la région, tout en s'attaquant aux crises humanitaires urgentes.

Tout en déclarant que l'Éthiopie ne tolère pas le terrorisme sous toutes ses formes et manifestations, il a appelé au renforcement de la coopération et du partenariat au niveau mondial pour lutter contre les groupes terroristes.

L'ambassadeur a également expliqué que l'Éthiopie continue de déployer des efforts constants pour aider à trouver une solution diplomatique au Soudan.

Mentionnant que l'Éthiopie a co-organisé une conférence humanitaire de haut niveau sur le Soudan qui s'est tenue à Addis-Abeba le mois dernier, il a appelé les pays des BRICS qui sont en mesure d'apporter leur soutien et d'accroître l'aide humanitaire aux personnes dans le besoin dans toutes les régions du Soudan.

Il a également rappelé que l'Éthiopie est le pays le plus peuplé de la rive africaine de la mer Rouge et de l'océan Indien.

À cet égard, l'ambassadeur a souligné qu'il est dans l'intérêt de la communauté mondiale de promouvoir une coopération internationale inclusive sur la mer Rouge et l'océan Indien.

La réunion des vice-ministres des affaires étrangères des BRICS a adopté une déclaration commune réitérant sa vive inquiétude face à la persistance des conflits au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.

Dans leur déclaration commune, les vice-ministres et envoyés spéciaux des BRICS ont également salué la conférence humanitaire de haut niveau pour le peuple soudanais, qui se tiendra le 14 février 2025 à Addis-Abeba, sous l'égide de l'Éthiopie, des Émirats arabes unis, de l'IGAD, de l'Union africaine et des Nations unies.