Soudan: Santé de Khartoum - Mesures urgentes pour faire fonctionner l'hôpital turc de Kalakla à pleine capacité

Le ministère de la Santé de l'État de Khartoum a annoncé son engagement total à répondre aux besoins logistiques urgents qui permettront à l'hôpital universitaire turc de Kalakla (Sud-Khartoum) de fournir les services de santé requis. Cette déclaration intervient après qu'une délégation du ministère, lors de sa tournée d'inspection des hôpitaux après la libération de la localité de Khartoum des milices rebelles, a été rassurée sur les conditions de vie à l'hôpital. L'hôpital a continué à fournir des services malgré les attaques dont il a été victime, alors que la milice a saisi et pillé tous les véhicules, y compris les ambulances.

Lors d'une réunion avec le personnel de l'hôpital et la délégation qui l'accompagne, le Dr Ahmed Al-Basheer Fadlallah, directeur général par intérim du ministère de la Santé, s'est engagé à accélérer le processus de comblement du déficit et à fournir les fournitures nécessaires, notamment la nomination d'un gynécologue et d'un obstétricien, la fourniture de transport vers l'hôpital, la fourniture de carburant pour le générateur et le versement des avantages sociaux des employés. Il a également demandé aux responsables de la sécurité et de la sûreté de protéger les biens et les équipements opérationnels de l'hôpital.

Lors de la réunion, le Dr Ahmed Al-Bashir a souligné la nécessité d'établir un contact direct avec le personnel qualifié qui travaillait à l'hôpital turc avant le déclenchement de la guerre, dans le but de les ramener au travail et de combler le vide.