Soudan: Le Centre King Salman soutient les familles de la localité d'Abu Hamad

Abu Hamad — Le représentant de l'organisation IDAFA, M.Abdallah Al-Tayeb partenaire national du Centre King Salman pour le secours et l'action humanitaire, a confirmé leur soutien continu à la population de l'État du Nil en général, et à la localité d'Abu Hamad en particulier.

Cela s'est produit à l'occasion du début de la distribution des paniers alimentaires aux unités administratives de la localité, samedi, en présence de Mme Huiam Ali Abdel Rahman, directrice de la Commission d'aide humanitaire de la localité, représentant le département des affaires sociales.

Il a expliqué que le soutien actuel comprend 2 000 paniers alimentaires alloués aux familles de la localité, répartis dans ses quatre unités. Il a exprimé l'espoir que la sécurité et la stabilité prévaudraient dans tout le Soudan et que chacun reviendrait avec plus de dignité et de force.

De son côté, Mme Huiam a exprimé sa gratitude au Centre d'aide humanitaire et de secours du Roi Salman et à l'organisation IDAFA, la décrivant comme l'un des partenaires les plus distingués dans le soutien aux familles expatriées et résidentes de la localité.

Elle a déclaré que ces paniers alimentaires sont arrivés juste à temps, avant l'Aïd el-Fitr. Que Dieu apporte la bonté, les bénédictions et la prospérité à tous. Elle a également appelé les comités administratifs des unités à accélérer la livraison des rations de leurs citoyens.

Il convient de noter que le Centre d'aide humanitaire et de secours du Roi Salman apporte son soutien aux familles depuis le début de la guerre et pendant les inondations et les pluies qui ont balayé la région l'année dernière.