Port-Soudan — Le ministre de la Culture et de l'Information et porte-parole officiel du gouvernement, Khaled Al-Eaysir a déclaré que le gouvernement d'Abou Dhabi aux Émirats arabes unis pratiquait les pires formes de tromperie, car il falsifiait délibérément les faits pour servir ses propres intérêts.

Cela l'a incité à s'allier aux milices criminelles des Forces de Soutien Rapide qui ont commis un génocide au Darfour et dans un certain nombre de villes et d'États soudanais. Ainsi, il est devenu, et continue d'être, un partenaire majeur dans le crime du siècle dont le Soudan a été témoin, après que ses mains ont été tachées du sang des Soudanais. Cela nécessite qu'il soit poursuivi judiciairement et internationalement en tant que partie prenante majeure à ces crimes, qui sont criminalisés par le droit international.

Dans une déclaration publiée ce samdi sur la plateforme X, Al-Aiser a souligné que le 29 septembre 2024, le gouvernement d'Abou Dhabi a publié une fausse déclaration largement diffusée affirmant que l'armée soudanaise avait ciblé la résidence de son ambassadeur à Khartoum. Cependant, les soldats des forces armées soudanaises, après avoir expulsé la milice rebelle des Forces de Soutien Rapide de la région, ont confirmé que la résidence de l'ambassadeur à Khartoum était intacte, contrairement à ce qu'avait affirmé le gouvernement d'Abou Dhabi.

Al-Eaysir a ajouté que cela constitue une preuve nouvelle et claire de ses mensonges et de son implication dans la guerre au Soudan sous diverses formes, notamment le soutien financier, les livraisons d'armes, l'utilisation de drones suicides et de reconnaissance et le recrutement de mercenaires qui ont commis des crimes contre le peuple soudanais.

Il a conclu en déclarant : « Le gouvernement d'Abou Dhabi a menti à maintes reprises, et c'est son habitude dans une guerre dont il est partenaire. Mais la vérité, malgré tous ses efforts pour la dissimuler, subsistera et éclatera, même si cela prend du temps. »\ OSM