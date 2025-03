Soudan: La 6e division d'infanterie d'El Fasher a infligé de lourdes pertes humaines et matérielles à la milice rebelle Al-Dagalo

El Fasher — L'armée aérienne a lancé des frappes précises contre la milice rebelle Al-Dagalo, qui s'était rassemblée sur quatre axes autour de la ville El Fasher et des zones environnantes, dans le but d'attaquer la ville vendredi.

Les frappes aériennes sur l'axe sud-ouest ont entraîné la destruction de 5 véhicules de combat (Land Cruisers) et d'un pétrolier (camion), tandis que les frappes sur l'axe est ont entraîné l'élimination de 6 véhicules de combat, dont un véhicule blindé et des motos, en plus de la destruction d'un tracteur chargé de matériel militaire sur l'axe nord, tuant 50 personnes et en blessant des dizaines.

La 6e division d'infanterie a déclaré lors de son point de presse de samedi que les forces armées et les forces conjointes, appuyées par l'artillerie et la puissance aérienne, avaient également détruit deux camions de transport (Hino) ZS et mis hors service un autre chargé d'armes et de munitions.

De plus, les héros du bataillon Al-Munzira ont pu brûler deux croiseurs et un tracteur chargé d'armes que la milice tentait d'infiltrer dans la ville pendant la période de l'Iftar.

Pendant ce temps, l'artillerie et les véhicules blindés de la 6e division d'infanterie ont dirigé des tirs nourris sur la milice dans l'axe sud-est et nord-est, forçant la milice à se retirer à l'est d'El Fasher.