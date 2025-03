Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 30 mars 2025

revue de presse

Guinée : Moussa Dadis Camara gracié, une décision qui suscite de nombreuses interrogations

En Guinée, Moussa Dadis Camara a bénéficié d'une grâce présidentielle à l'initiative du chef de la junte actuelle, le général Mamadi Doumbouya. L'ancien dirigeant guinéen, au pouvoir entre 2008 et 2009, avait été condamné le 31 juillet 2024 pour crimes contre l’humanité dans le cadre du procès du massacre du 28 septembre 2009 au grand stade de Conakry. Cette décision, prise pour des raisons de santé, interroge.

Au lendemain du pardon accordé par le général Doumbouya au bouillant capitaine Dadis Camara, cette grâce présidentielle est diversement interprétée en Guinée. « C’est totalement incompréhensible », explique Mamadou Diouldé Camara, une victime du massacre du Stade du 28 septembre où il a perdu son épouse. (Source RFI)

Le scarabée Goliath, l’un des plus grands insectes au monde, menacé d’extinction en Côte d’Ivoire

La déforestation et l’utilisation de pesticides dans les plantations de café et de cacao mettent en danger deux espèces de ce scarabée géant, qui joue pourtant un rôle important dans l’écosystème forestier.

Il évoque pour beaucoup d’Ivoiriens un souvenir d’enfance, celui d’un insecte parfois surnommé « von-von », en référence au vrombissement de ses ailes puissantes. Le scarabée Goliath regroupe cinq espèces différentes de coléoptères, toutes endémiques des forêts tropicales africaines.

En l’espace de vingt ans, deux d’entre elles en particulier, le Goliathus regius et le Goliathus cacicus, ont subi une importante chute de leurs effectifs en Côte d’Ivoire : - 50 % de spécimens pour la première espèce et - 80 % pour la seconde. En cause, la déforestation provoquée par l’agriculture extensive, selon une étude réalisée par quatre chercheurs et publiées en février dans l’African Journal of Ecology. (Source Lemonde Afrique)

Mali : l’AES instaure une taxe de 0,5 % sur les importations

Les autorités de l’Alliance des États du Sahel (AES) ont annoncé une décision historique instaurant un mécanisme de financement autonome et pérenne. Il s’agit d’un prélèvement confédéral de 0,5 % sur les importations en provenance des pays tiers. Ce prélèvement s’applique à la valeur en douane des marchandises importées, conformément aux normes de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT).

Cette initiative s’inscrit dans le cadre du Traité fondateur de la Confédération des États du Sahel, signé à Niamey le 6 juillet 2024 et de la Charte du Liptako-Gourma, qui a donné naissance à l’Alliance en septembre 2023 à Bamako. Elle vise à doter l’organisation d’une capacité de financement propre, sans dépendre exclusivement de contributions nationales ou d’aides extérieures. (Source apanews)

Le Congo et la Chine consolident leurs relations

Un modèle de solidarité et de coopération entre la Chine et l'Afrique, c’est ainsi que le chef de la diplomatie chinoise a qualifié les relations entre son pays et la République du Congo. Alors qu’il recevait vendredi à Beijing, son homologue congolais Jean Claude Gakosso.

En toile de fond de la rencontre dans la capitale chinoise, la mise en œuvre des résultats du sommet de Beijing du FOCAC 2024, en particulier les "dix actions de partenariat". Pékin a dans la foulée, exprimée sa disponibilité à travailler dans ce sens avec Brazzaville. (Source africanews)

Gabon : Oligui Nguema lance les travaux de Libreville 2

nnoncés en grande pompe, en novembre 2023 par le président de la transition Brice Clotaire Oligui Nguema, la construction de Libreville 2 situé dans la zone d’Andem est désormais officielle nous apprend notre confrère l’Agence Gabonaise de Presse. C’est donc ce vendredi 28 mars 2025, que le coup d’envoi du démarrage des travaux a été donné, marquant ainsi la concrétisation de ce projet grandiloquent.

Projet prioritaire et cher à Brice Clotaire Oligui Nguema, la construction de Libreville 2, la future ville qui se veut « éblouissante et fière » et qui permettra le désengorgement de la capitale a été lancée ce 28 mars 2025. Et ce, en présence de plusieurs membres du gouvernement, de partenaires techniques et financiers, ainsi que de nombreux citoyens. Pour le président de la transition, cette initiative incarne sa vision d’un Gabon moderne, compétitif et mieux intégré dans le réseau économique régional et international. (Source GabonMediaTime)

Loi d’amnistie au Sénégal : pourquoi, un an après, elle continue de faire débat

Adoptée en mars 2024, à l’initiative de Macky Sall, et dénoncée alors par l’opposition et par la société civile, la loi d’amnistie devrait être amendée le 2 avril par une loi interprétative qui, à son tour, divise.

Par deux fois, le sujet aura suscité la controverse. Adoptée au cours des derniers jours du règne de Macky Sall, sous les huées de la société civile et de l’opposition de l’époque, la loi d’amnistie votée par l’Assemblée nationale sénégalaise le 6 mars 2024 se retrouve de nouveau sur la sellette. (Source Jeune Afrique)

Migration interne à Madagascar : Une hausse de 163,4% entre 1993 et 2008

Madagascar vient de lancer sa stratégie nationale de sécurité humaine pour faire face aux enjeux liés aux migrations internes.

Entre 1993 et 2008, Madagascar a connu une augmentation significative des migrations internes. Le phénomène est largement influencé par des facteurs environnementaux, économiques et sociaux. La région Androy illustre parfaitement cette dynamique. Confrontée à des sécheresses prolongées et à une dégradation des terres agricoles, cette région a vu une partie importante de sa population migrer vers d’autres zones du pays comme la région Menabe, en quête de meilleures conditions de vie. (Source MidiMadagasikara)

Concertation État-secteur privé : le Togo structure son développement

Le Togo poursuit sa dynamique de réformes structurelles, avec une volonté affichée de faire du secteur privé un levier essentiel de croissance et de développement. C’est ce qui ressort de la première réunion 2025 du Comité Technique de Concertation (CTC), tenue à Lomé vendredi en présence des représentants du gouvernement et des acteurs du secteur privé.

Cette rencontre, présidée par le ministre de l’Economie et des Finances, Essowè Georges Barcola, a permis de faire le point sur les avancées du dialogue public-privé et de réaffirmer l'engagement des autorités à renforcer les synergies avec les entreprises. (Source togonews)

Soupçons de match truqué contre le Cameroun : le Kenya lance une enquête

La Fédération kenyane de football soupçonne son gardien de buts, Patrick Matasi, d’avoir comploté avec un agent camerounais lors de la défaite 4-1 contre les Lions Indomptables, ce qui a vu leurs chances de qualification à la CAN 2025 s’affaiblir.

C’est le nouveau dossier qui attend Samuel Eto’o, le président de la Fédération camerounaise de football. En effet, la Fédération kenyane de football (FKF) a saisi la CAF au niveau continental et la FIFA, l’instance mondiale de football pour enquêter sur une possible manipulation de match entre son gardien de buts Patrick Matasi et un individu camerounais. Ce match s’est joué à Yaoundé le 11 octobre 2024, et les Harambee Stars s’étaient inclinés 4-1 contre le Cameroun. (Source LeBledParle)

Algérie : Cinq terroristes se sont rendus aux autorités militaires (ANP)

En Algérie, durant la période du 19 au 26 mars 2025, l’Armée nationale populaire (ANP) a mené plusieurs opérations antiterroristes et de lutte contre la criminalité, aboutissant à des résultats significatifs.

Cinq terroristes se sont rendus aux autorités militaires, tandis que deux ont été abattus à In Guezzam, et cinq autres personnes soutenant des groupes terroristes ont été arrêtées. Ces opérations ont permis la saisie d’un fusil à lunette, de munitions et divers matériels. Le bilan reflète le professionnalisme et la vigilance des forces armées algériennes. (Source Africa24)