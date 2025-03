Tunisie: Gabès - 4.629 candidats passeront le bac sport cette année

Le gouverneur de Gabès, Radhouan Nsibi, a présidé mercredi 26 mars, une séance de travail au siège du gouvernorat, réservée aux préparatifs du bac sport qui aura lieu du 14 avril au 26 du même mois. Ont assisté à cette réunion le directeur régional de la jeunesse et des sports et celui de l'éducation ainsi que d'autres parties concernées.

4.629 candidats passeront cette épreuve dont 4 035 sont issus de 25 lycées publics et 594 émanant de 10 écoles privées. À signaler que le nombre total dépasse celui de l'an dernier de 500 candidats.

Les examens seront assurés par 60 enseignants et répartis dans 13 centres au total: le stade municipal de Mareth, le stade municipal de Métouia, le stade municipal d'El-hamma , la salle des jeux individuels de Matmata Jadida, le stade municipal Amor Doghman de Gabès, le stade municipal de Chninni en plus des lycées suivants : lycée Zarat, Métouia, Menzel Habib, Dkhilit Toujène, Ghannouch, Aboul kacem Chebi Gabès, Ibn El Haythem Ghannouch.

Ne rien laisser au hasard.

Au cours de cette séance, le gouverneur a insisté sur la préparation nécessaire des centres, invitant les responsables à fournir tout ce qui est adéquat pour le déroulement de ces examens dans de bonnes conditions. On doit garantir à ces candidats le transport à temps et veiller à l'encadrement des manifestations , au cas où il y en aurait, dans le respect de la loi, bien évidemment, tout en interdisant l'entrée des parents à l'enceinte du lieu des épreuves. On ne doit pas oublier, non plus, la bonne coordination entre les médias et la direction de la jeunesse et des sports pour la couverture de cet événement pendant les huit jours du déroulement des épreuves.