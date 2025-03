Tunisie: Le CA répète ses gammes à huis clos - Bien décidés !

Les Clubistes sont désormais au complet pour préparer le marathon des matches décisifs à venir.

Le Club Africain sera confronté à deux échéances cruciales au mois d'avril avec deux périples, l'un en seizièmes de Coupe face à l'USTataouine et l'autre contre l'ESMétlaoui en championnat. La reprise approche à grands pas et le groupe de David Bettoni répète ses gammes dans la quiétude du Parc A, en nocturne et à huis clos aussi.

Toutefois, les fans espèrent que la coupure ne brisera pas le rythme de l'équipe et que, bien au contraire, Bettoni saura mettre à profit la fenêtre internationale pour parfaire ce qui doit l'être et aussi permettre aux organismes de souffler quelque peu.

Ce faisant, le Club Africain d'avant la trêve diffère, semble-t-il, de celui du début d'année. Face aux Bardolais par exemple, on a noté davantage d'implication d'ensemble et un mental à toute épreuve, jusqu'au bout. Par contre, vers la fin de la rencontre, le ST semblait davantage endurant que le CA. En clair, sans tirer la langue, la fraîcheur a fait défaut même s'il fallait forcément se montrer énergique pour plier le match lors du money-time.

Maintenant, le staff a orienté son attention sur la fraîcheur, la tenue physique de l'équipe, les performances athlétiques et l'endurance globale des joueurs.

A ce sujet d'ailleurs, les plus convaincants aux tests physiques effectués (aérobie, puissance et vitesse) furent Abdelmalek Kelaleche, Hamdi Laâbidi et Ghaith Zaâlouni.

Garreb touché à la cuisse

Quid des internationaux clubistes à présent ? Tout d'abord, seul Fahd Messmari, ailier gauche des Chevaliers de la Méditerranée, a participé en tant que titulaire à la rencontre entre la Libye et le Cameroun. L'axial Ali Youssef était, quant à lui, absent pour cause de sanction de trois matchs qu'il vient d'ailleurs de purger (Cap Vert, Angola et Cameroun).

Ce tandem est à la disposition du staff, tout comme le milieu international ougandais Kenneth Semakula, qui a participé au match de sa sélection contre la Guinée. Enfin, Khadhraoui et Ben Abda ont réintégré le groupe juste après le match face au Malawi. David Bettoni peut à présent compter sur la totalité de ses joueurs, à l'exception du jeune attaquant Adem Garreb, touché à la cuisse et forcé à six semaines d'arrêt (énième blessure musculaire pour ce joueur !).

Le marathon à venir, jusqu'à la mi-mai, va inévitablement nous donner des indications claires sur la rigueur, la constance et la résilience des concurrents au titre. Et si le CA veut faire partie du lot jusqu'au bout, il va falloir tout d'abord valider à Metlaoui pour se présenter ensuite face au tenant « Sang et Or » avec un bon coup à jouer, sans accuser plus de handicaps au classement.

Cette saison, nous avons droit à un championnat atypique, où, par exemple le CA, malgré son inconstance, reste dauphin à une unité du tandem de tête, incarnant de fait l'immobilisme du haut du tableau où l'EST et l'USM caracolent sans pour autant épater. Et forcément, ce piétinement permet de redistribuer les cartes en haut de l'affiche, dès la moindre petite série de bons ou mauvais résultats.