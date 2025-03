Tunisie: Voitures électriques au pays - Un accord conjoint entre la douane et l'ATTT visant à réajuster leur puissance fiscale

Le passage prochain, voire inévitable à la voiture hybride et électrique est une transition incontournable pour réduire les gaz à effet de serre, préserver l'environnement de la pollution des automobiles et réduire notamment la dépendance aux énergies fossiles. La Tunisie s'est engagée depuis quelques années dans cette démarche respectueuse de l'environnement, qui promeut un transport écologique et propre en adoptant des mesures visant à faciliter et à encourager l'usage de la voiture électrique en Tunisie.

D'ici 2026, 5000 voitures électriques seront injectées sur le marché local et près de 60 bornes de recharge seront installées à travers tout le territoire, l'objectif étant, à moyen terme, d'atteindre 50.000 véhicules électriques et 5000 bornes de recharge en 2030.

Afin d'inciter les citoyens tunisiens à passer aux voitures hybrides et électriques et devenir des "citoyens du monde", qui prônent le transport vert et le respect de l'environnement, des mesures ont été prises dont la révision à la baisse de la TVA applicable sur les voitures électriques qui est passé de 19% à 7% et la réduction de 50% de la taxe de circulation (vignette) pour ce type de véhicule.

Mais la mesure la plus encourageante est sûrement l'accord conjoint entre la douane et l'Agence Technique des Transports Terrestres qui prévoit de convertir le nombre de chevaux fiscaux pour ces véhicules en appliquant en les réajustant.

Les propriétaires de véhicules électriques sont appelés à aller changer la carte grise de ces véhicules afin de bénéficier de cette mesure avantageuse qui va permettre de réduire considérablement les frais liés aux taxes diverses de ces voitures.