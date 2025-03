Tunisie: Basket/Demi-finales du Super play-off - Un sprint passionnant en vue

USM-ESS et CA-JSK à partir de mercredi prochain.

La saison 2024-2025 va emprunter la dernière ligne droite avec les demi-finales du super play-off. Après deux phases plus ou moins passionnantes, là, on passe aux choses sérieuses avec la course au titre qui se jouera sur deux tours. Le premier tour où les demi-finales opposeront l'USM, tenant en titre, à l'ESS, et le CA à la JSK selon le classement final du play-off.

Un classement qui a été bénéfique à l'USM qui a pu finalement, et malgré la concurrence de la JSK et du CA, obtenir le leadership au profit des confrontations directes et surtout au profit de la défaite douloureuse de la JSK contre l'ESS. Cette première place est sûrement un facteur favorable pour une USM qui est certaine de jouer le match décisif si besoin est (ou la belle) à sa salle et devant une partie de son public ( les abonnés comme l'a voulu la Ftbb).

Et c'était toujours un élément qui l'a aidé à gagner et à remporter ses derniers titres de champion. L'équipe qui gagnerait trois matches de la série passera en finale, c'est la formule retenue, comme en finale aussi. Pour l'USM et le CA, ils auront la faveur de disputer le match décisif, si l'on reste à deux matches partout, chez eux.

Trois matches à gagner

D'après le play off, le niveau de la concurrence semble meilleur que la saison dernière. L'USM reste le premier favori à sa succession avec une régularité qui l'aide, malgré les changements d'entraîneurs, à être présente aux moments décisifs de la compétition. Elle tire sa puissance de son invincibilité à sa salle lors des séries du super play off.

Face à une ESS qui a progressé et retrouvé une certaine solidité, l'USM essayera de commencer par une victoire et aller surprendre l'Etoile à Sousse au deuxième match. Les Etoilés devront se surpasser pour piéger l'USM. Pour l'autre demi-finale opposant le CA à la JSK, c'est un duel équilibré entre deux clubs qui se valent. La dernière défaite de la JSK face à l'Etoile était une mauvaise affaire pour elle et lui a valu de perdre l'avantage de sa salle en cas de match décisif.

Sans Marnaoui, sanctionné, la JSK perd de ses moyens et de sa confiance. C'est le leader technique de ce cinq même en présence de joueurs confirmés comme Dhif ou Addami. Pour le CA, le groupe reste solide avec les Hdidane, Abada (premier atout et carte gagnante) et Chennoufi. Il y a toujours cette envie et cette pression de remporter le titre, chose qui peut handicaper le cinq clubiste.

En tout cas, les deux équipes ont maints points forts et de bonnes individualités. Il est fort probable que ce duel se décide au match décisif. Coup d'envoi de la série des demi-finales mercredi prochain. On jouera tous les trois jours, ce qui veut dire que la fraîcheur et la récupération seront des facteurs considérables pour départager ce quatuor.

Les quatre entraîneurs savent à quoi ils ont affaire. On attendra de voir comment le public va se comporter avec les antécédents malheureux que l'on connaît depuis des saisons en super play-off. Les arbitres aussi devront être le plus correct possible et éviter ces erreurs qui ont détourné à plusieurs reprises, la victoire d'un club en faveur d'un autre.

Le programme des demi-finales

Mercredi 2 avril

Club Africain - JS Kairouan

US Monastir-Etoile du Sahel

Samedi 5 avril

Club Africain-JS Kairouan

US Monastir-Etoile du Sahel

Mercredi 9 avril

JS Kairouan -Club Africain

Etoile du Sahel - US Monastir

Samedi 12 avril

JS Kairouan -Club Africain

Etoile du Sahel-US Monastir

Samedi 19 avril (la belle si les deux équipes restent à 2-2)

Club Africain - JS Kairouan

US Monastir - Etoile du Sahel