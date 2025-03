Ile Maurice: Le ministère lance une vaste consultation en amont

Le ministère de l'Éducation et des Ressources humaines a lancé un appel à contributions en vue des prochaines Assises de l'Éducation, prévues du 15 au 17 avril 2025. Les parties prenantes sont invitées à soumettre leurs propositions sur une série de thématiques clés touchant au système éducatif.

Cette initiative s'inscrit dans une volonté de réformer et moderniser le secteur, en mettant l'accent sur quatorze axes prioritaires. Parmi eux : la révision des programmes scolaires, l'adoption de nouvelles approches pédagogiques, la promotion de l'intelligence émotionnelle, la lutte contre l'indiscipline, le harcèlement et les violences en milieu scolaire, ou encore le renforcement du partenariat entre parents et établissements.

Le ministère souhaite également repenser le système de promotion automatique, les modalités d'évaluation et d'admission, et se pencher sur la formation du personnel éducatif, la place des activités extrascolaires et le développement de la petite enfance. La question du modèle genré dans les académies, l'inclusion des élèves à besoins spécifiques, et l'adéquation entre compétences acquises et besoins du marché de l'emploi figurent aussi à l'ordre du jour.

L'introduction de la technologie, de l'innovation et de la créativité dans l'éducation, ainsi que le programme de base en littératie, numératie et compétences (FPLNS), seront également discutés, de même que toute autre problématique jugée stratégique.

Les propositions peuvent être envoyées jusqu'au 10 avril 2025 à l'adresse : consultation.assises@moemu.org.