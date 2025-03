Ile Maurice: L'enquête continue à la FCC sur le blanchiment d'argent et la fraude bancaire

En février dernier, les frères Rakesh Gooljaury et Prameshwar Gooljaury se sont retrouvés au coeur d'une enquête de grande envergure pour des accusations de blanchiment d'argent et de fraude bancaire. L'affaire est d'une complexité certaine, impliquant des transferts financiers suspects et l'utilisation de comptes bancaires d'entreprises pour dissimuler des fonds obtenus de manière illégale. L'enquête avait débuté en 2017. La Financial Crimes Commission (FCC) continue cette investigation.

Rakesh Gooljaury, en tant que directeur de la société Designer Labels Ltd, fait face à une accusation de blanchiment d'argent en vertu des articles 3(1)(b), 6(3) et 8 de la Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act (FIAMLA) de 2002. Selon les autorités, il est suspecté d'avoir participé à un complot visant à frauder la MPCB (actuellement MauBank) pour un montant estimé à Rs 1,1 milliard entre 2008 et 2025. Les enquêteurs ont retrouvé une somme de Rs 301,4 millions déposée sur les comptes de Designer Labels Ltd, des fonds qui auraient été obtenus illégalement et utilisés dans le cadre de cette fraude bancaire.

Son frère, Prameshwar Gooljaury, également impliqué dans l'affaire, est accusé d'avoir facilité le blanchiment d'argent sous les mêmes charges. En tant que directeur de Grooving Style Ltd, il aurait reçu des fonds d'un montant de Rs 206,4 millions, déposés sur le compte bancaire de l'entre prise. Ces fonds seraient liés à une tentative de fraude portant sur une somme de Rs 591 millions vis-à-vis de la MPCB.

L'une des étapes cruciales de l'enquête consiste à établir un money trail (fil de l'argent) permettant de retracer l'origine et la destination des fonds suspects. Les enquêteurs analysent les comptes bancaires des deux sociétés pour identifier les transactions suspectes. Les dépôts importants et les transferts entre les comptes des entreprises des Gooljaury et d'autres entités sont minutieusement scrutés.

L'objectif est de déterminer si ces fonds ont été transférés à des bénéficiaires inconnus ou dissimulés à travers des transactions complexes pour éviter toute détection. Les enquêteurs s'intéressent également aux connexions internationales. En effet, ils veulent savoir si des fonds ont été envoyés à l'étranger.

Une autre dimension importante de l'enquête concerne le rôle de l'ex MPCB, qui aurait été victime de cette fraude. Les employés de la banque se ront appelés à témoigner et à fournir des informations sur la manière dont les fonds ont été décaissés.

Il est crucial de détermi ner si la banque a facilité, par négligence ou complicité, ces transactions illégales. L'implication de la banque pourrait être plus profonde que prévue, et les enquêteurs devront déterminer si des pratiques internes ont contribué à cette fraude massive.