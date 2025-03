Ile Maurice: Un Mauricien de passage à Bangkok raconte son calvaire

Un puissant séisme de magnitude 7,7 a frappé la Birmanie et la Thaïlande vendredi, causant de nombreuses morts. De nombreux touristes, dont des Mauriciens, ont été témoins de la catastrophe. Kervyn Venkata sami et sa femme, en vacances en Thaïlande, ont vécu cette expérience traumatisante. «It was scary», confie-t-il, encore sous le choc. «C'était la première fois que nous vivions quelque chose de ce genre et nous ne nous y attendions pas du tout pendant nos vacances.»

Il raconte qu'il se trouvait dans la région de Siam lorsque la secousse s'est produite. «Soudainement, tout le monde a commencé à sortir en courant dans différentes directions. D'abord, j'ai pensé qu'il s'agissait d'une apparition d'un acteur chinois, car les gens se ruaient dans une direction. Mais en levant les yeux, j'ai vu le métro trembler. C'est là que j'ai compris qu'il se passait quelque chose d'anormal.»

Un étranger lui a alors confirmé qu'il s'agissait d'un tremblement de terre. «Les bâtiments bougeaient et les gens sortaient comme lors d'un exercice d'évacuation d'incendie. En quelques secondes, la rue s'est retrouvée bondée.»

Face à l'incertitude et à la peur d'une nouvelle secousse, Kervyn et son épouse ont attendu plus de trois heures dans un en droit jugé plus sûr, loin des bâtiments. «Les informations indiquaient qu'une réplique plus forte pouvait survenir, mais heureusement cela n'a pas été le cas.» Une fois la situation un peu plus stable, ils ont décidé de retourner à leur hôtel, mais sur place, tout le monde restait dehors en attendant des instructions. «Après trois heures, nous avons finalement été autorisés à entrer.»

Cependant, la vie nocturne de Bangkok, d'ordinaire très animée, s'est arrêtée net après la catastrophe. «90 % des magasins et restaurants étaient fermés. Trouver de quoi manger a été un défi. Heureusement, nous avons pu nous procurer de la nourriture dans un marché nocturne après deux kilomètres de marche. Les touristes s'y étaient tous regroupés.»

L'impact sur les transports

Outre les pertes humaines, le séisme a causé d'importants dommages aux infrastructures en Thaïlande. Plusieurs routes principales ont été fissurées ou détruites, compliquant l'acheminement des secours. Les autorités ont déclaré l'état d'urgence dans plusieurs régions et mobilisé l'armée pour prêter main-forte aux opérations de secours.

En Thaïlande, l'aéroport de Bangkok a temporaire ment fermé après le tremblement de terre, perturbant de nombreux vols internationaux. «Nous devions prendre notre vol le lendemain, et nous étions inquiets. Heureusement, l'aéroport a rouvert le matin suivant, nous permettant de rentrer chez nous», raconte Kervyn Venkatasami.

Ce séisme est l'un des plus puissants enregistrés dans la région ces dernières décennies. La Birmanie, située sur la ceinture de feu du Pacifique, est particulièrement exposée aux tremblements de terre. En 2016, un séisme de magnitude 6,8 avait déjà causé des pertes humaines et des destructions importantes.