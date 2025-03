Ile Maurice: Une nouvelle agence de contrôle des drogues

Le conseil des ministres a approuvé l'introduction d'un projet de loi en vue de créer la National Agency for Drug Control (NADC), destinée à remplacer la NATReSA. Cette nouvelle structure aura des pouvoirs étendus en matière de prévention, de traitement, de réinsertion sociale des usagers de drogues et de coordination de la lutte contre l'approvisionnement. Elle sera administrée par un conseil de contrôle des drogues et supervisée par une commission nationale présidée par le Premier ministre. L'objectif est d'assurer une meilleure synergie entre les différents acteurs de la lutte antidrogue.

Le kreol morisien bientôt utilisé à l'Assemblée nationale ?

Le gouvernement a pris note que la speaker de l'Assemblée nationale est en faveur des consultations pour lever les obstacles pratiques à l'introduction du kreol morisien dans les débats parlementaires. Cette initiative vise à promouvoir l'inclusion linguistique dans les institutions démocratiques du pays.

Élections municipales : dépouillement le jour même et vote raccourci

Le conseil des ministres a validé un amendement réglementaire aux prochaines élections municipales. Le dépouillement se fera désormais le jour du scrutin et les heures de vote seront modifiées : de 7h00 à 17h00, au lieu de 18h00 précédemment. Ces changements visent à améliorer l'efficacité du processus électoral.

Visite gouvernementale à Agalega

Une délégation ministérielle conduite par le vice-Premier ministre se rendra à Agalega les 3 et 4 avril. Cette visite vise à évaluer l'état des bâtiments publics et infrastructures endommagés par le cyclone Chido, en vue d'élaborer un plan de maintenance et de remise en état.

Blanchiment : Publication du second rapport d'évaluation des risques

Le gouvernement a pris connaissance des résultats du deuxième National Risk Assessment sur le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Le rapport, couvrant la période 2018-2024, offre une vue détaillée des risques à l'échelle nationale et sectorielle, et inclut une analyse des menaces émergentes. Il sera publié et diffusé à l'intention de tous les acteurs concernés.

Un accord économique de grande envergure avec les Émirats arabes unis

L'accord de partenariat économique global (CEPA) entre Maurice et les Émirats arabes unis entre en vigueur le 1er avril. Il couvre un large éventail de domaines dont le commerce des biens et services, la coopération économique, les droits de propriété intellectuelle, les mesures sanitaires et phytosanitaires, et le commerce numérique. Ce partenariat est appelé à renforcer les liens bilatéraux.

Visa supprimé pour les diplomates entre Maurice et la Côte d'Ivoire

Le conseil des ministres a validé un accord bilatéral entre Maurice et la Côte d'Ivoire pour l'exemption réciproque de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques et officiels. Cette mesure s'applique à des séjours de moins de 90 jours et vise à faciliter la mobilité des personnels gouvernementaux en mission.

Hausse des frais pour les études environnementales à Maurice

Les frais de soumission pour les études d'impact environnemental ont été revus à la hausse : l'évaluation environnementale stratégique coûtera désormais Rs 100 000, tandis que les frais pour les rapports préliminaires et les EIA passeront respectivement à Rs 10 000 et Rs 50 000. De nouveaux règlements remplaceront ceux de 2011.

Partenariat stratégique entre Polytechnics Mauritius et King's College London

Polytechnics Mauritius signera un protocole d'accord avec King's College London et le Guy's and St Thomas' NHS Trust (Londres). Ce partenariat prévoit la mise en place de programmes conjoints en soins infirmiers, robotique, intelligence artificielle et formation continue. Des stages, mobilités académiques et formations du personnel sont également prévus.

Rodrigues

Projets communautaires

Le Conseil exécutif de Rodrigues a approuvé une aide financière aux organisations de la société civile pour des projets communautaires, ainsi qu'au comité villageois de Camp Pintade pour la construction d'un four communautaire.

Eau

La Société Canal de Provence réalisera une étude sur les réseaux secondaires et tertiaires d'approvisionnement en eau à Rodrigues, financée par la Commission des ressources en eau.

Infrastructures scolaires

Des subventions ont été accordées à REDCO Ltd et à l'Autorité de l'éducation catholique romaine pour des travaux d'infrastructure dans plusieurs établissements scolaires de l'île.

Pêche

Un accord de principe a été donné pour permettre à la société Mistral Offshore Fishing Co. Ltd de recruter des travailleurs étrangers en provenance du Népal, d'Indonésie et de Madagascar.

Volley-ball

Le conseil exécutif soutiendra financièrement le Comité régional de Rodrigues pour la participation du club Orange Club Sportif D'Amitié au Championnat d'Afrique de volley-ball masculin 2025 en Libye.

Musée

La phase 2 du projet du musée de Rodrigues, comprenant une galerie dédiée aux traditions et à la culture locales, a été approuvée.

Santé publique

La commission de la santé a attribué des contrats pour la rénovation de structures au Mont Lubin ainsi qu'à l'hôpital Queen Elizabeth, notamment pour la création d'une unité cardiaque.

Sécurité maritime

Un appel d'offres a été lancé pour l'installation de bouées d'amarrage dans la SEMPA, en vue d'améliorer la sécurité maritime et de protéger les écosystèmes marins.