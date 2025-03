Afrique de l'Ouest: Le Niger se retire de la force multinationale du lac Tchad

Le gouvernement nigérien a annoncé son retrait de la Force multinationale mixte (FMM), une coalition militaire régionale engagée dans la lutte contre les groupes islamistes armés dans la région du lac Tchad. L'information a été relayée dimanche par Mena Today, citant une déclaration diffusée à la télévision d'État.

Créée en 2015, la FMM regroupe des soldats du Nigeria, du Tchad, du Cameroun et du Niger, et avait pour mission de freiner l'expansion des groupes terroristes tels que Boko Haram et l'État islamique en Afrique de l'Ouest. Cependant, l'opération a été freinée par des divisions internes et un manque de coordination, laissant ces groupes s'implanter durablement dans les zones peu peuplées et difficiles d'accès du Sahel.

Le retrait du Niger n'a pas encore été commenté par la FMM, et les conséquences sur l'efficacité et l'avenir de la mission restent incertaines. Cette décision intervient dans un contexte de repli stratégique du pays depuis le coup d'État militaire qui a renversé le président Mohamed Bazoum en 2023.

Depuis, le Niger, aux côtés du Mali et du Burkina Faso, a quitté la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) en 2024. La junte militaire, qui a récemment annoncé une transition de cinq ans vers un régime constitutionnel, dit vouloir renforcer la sécurité sur le territoire national, notamment autour de ses infrastructures pétrolières, de plus en plus ciblées par des attaques.

Ce mois-ci encore, au moins 44 civils ont été tués et 13 autres grièvement blessés lors d'une attaque menée par des djihadistes contre une mosquée dans le sud-ouest du pays. Le pipeline reliant le champ pétrolier d'Agadem à la côte béninoise a lui aussi été visé.

Le retrait du Niger de la FMM reflète la volonté de la junte de privilégier une approche sécuritaire plus centrée sur les enjeux nationaux, au détriment des engagements multilatéraux dans la lutte antiterroriste régionale.