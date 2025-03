Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 31 mars 2025

revue de presse

Aïd Al-Fitr : les Marocains restent fidèles à leur héritage vestimentaire

À la veille de l’Aïd Al-Fitr, la frénésie s’empare des rues marocaines, où l’effervescence des derniers achats de Ramadan atteint son apogée. Dans un monde où la modernisation et les nouvelles technologies transforment les modes de consommation, les Marocains n’oublient pas pour autant leurs traditions, en particulier celles qui touchent aux tenues vestimentaires pour l’Aïd. Le micro-trottoir réalisé par Hespress FR met en lumière cette coexistence entre modernité et respect des coutumes ancestrales.

Malgré l’impact de la digitalisation sur les comportements d’achat et la possibilité de se procurer des produits en ligne, les Marocains continuent de se rendre dans les marchés locaux pour choisir leurs tenues de l’Aïd. Si les nouvelles générations ont accès aux tendances mondiales grâce aux réseaux sociaux et aux plateformes de vente en ligne, la tradition de porter des vêtements marocains lors de l’Aïd reste intacte. (Source Hespress)

Le Niger se retire de la force mixte antijihadiste déployée autour du lac Tchad

L’armée nigérienne a annoncé samedi 29 mars son « retrait » de la force régionale dédiée à la lutte antijihadiste dans le bassin du lac Tchad, selon un bulletin d’informations lu à la télévision d’État.

En 2015, le Nigeria, le Tchad, le Cameroun et le Niger avaient réactivé la Force multinationale mixte (FMM), créée en 1994 pour combattre les groupes jihadistes autour du lac Tchad. Cette étendue d’eau, qui chevauche les quatre pays, s’est transformée en bastion jihadiste abritant à la fois des combattants de Boko Haram et de l’État islamique en Afrique de l’Ouest (ISWAP). (Source Jeune Afrique)

Burkina Faso/Namentenga : La veille citoyenne de Boko s'offre un rondpoint « Ibrahim Traoré »

La veille citoyenne de Boko, un village de la commune de Dargo, situé dans la province du Namentenga (Centre-Nord) a inauguré le samedi 22 mars 2025, son rondpoint dénommé « Ibrahim Traoré ».

« L'ouvrage, situé au croisement des routes Boulsa-Dargo et Lillougou et-Boko a été réalisé par les contributions des populations et se veut être un cadre de concertation, de mobilisation sociale et de sensibilisation », a déclaré le président de la veille citoyenne, Hassane Barry.

Hassane Barry a profité de l'occasion pour louer les prouesses des forces combattantes sur le terrain, et a également sollicité la vigilance et de collaboration des populations avec les Forces de défense et de sécurité, pour une victoire sur les forces du mal. (Source AIB)

Crise sécuritaire dans l’est de la RDC : Hommages rendus aux victimes du conflit lors d'une cérémonie à Bruxelles

Une cérémonie d'hommage aux victimes du conflit dans l'Est de la RDC -République démocratique du Congo- s'est tenue, samedi 29 mars 2025, à l'espace de l’Espagne de Bruxelles, en Belgique. Cet événement, organisé par le Centre culturel congolais de Bruxelles, a réuni des participants de diverses nationalités pour un moment de recueillement et de solidarité.

Baptisé "Nyota za Amani", ce qui signifie "les étoiles de la paix", la cérémonie avait pour objectif de rendre hommage à ceux qui ont perdu la vie dans cette tragédie qui secoue l'Est du pays, depuis des années. Les organisateurs ont voulu créer un espace de mémoire et de sensibilisation à la situation que traverse cette région. (Source Opinion info)

Présidentielle 2025 au Gabon : interdiction de l’usage des symboles de la République en campagne

La campagne pour l’élection présidentielle de 2025 a officiellement débuté le 29 mars. Un cadre strict a été mis en place pour garantir l’équité entre les candidats. Conformément à l’article 3 du Code de bonne conduite, il est interdit d’utiliser les symboles de la République dans toute communication politique. Drapeau national, hymne, armoiries, sceau et devise sont exclus des affiches, discours et autres supports de campagne.

Conformément à l’article 3 de ce Code, il est interdit d’utiliser les symboles de la République dans toute communication politique. Drapeau national, hymne, armoiries, sceau et devise sont exclus des affiches, discours et autres supports de campagne. Cette règle vise à assurer une compétition fondée sur les idées et les programmes, plutôt que sur des éléments pouvant créer une confusion entre les institutions de l’État et les candidats. (Source GabonMediaTime)

Sénégal : la justice affirme que Mansour Faye, le beau-frère de Macky Sall, peut voyager librement

Empêché à deux reprises de quitter le territoire sénégalais ces dernières semaines, Mansour Faye, le beau-frère de l'ancien président Macky Sall, avait saisi le juge des référés à la chambre administrative de la Cour suprême qui lui a donné raison : vendredi 28 mars, celui-ci a donné injonction au ministère de l'Intérieur de le laisser libre de ses mouvements. Une décision qui s'apparente à un revers pour les autorités.

Beau-frère de l'ancien président Macky Sall mais aussi ancien ministre et actuel maire de la ville de Saint-Louis, Mansour Faye s'est vu empêcher à deux reprises de quitter le Sénégal ces dernières semaines. (Source RFI)

La BAD lance un fonds pour lutter contre la faim chez les enfants scolarisés

Afin de lutter contre la faim chez les enfants scolarisés en Afrique, la Banque africaine de développement a lancé le Fonds fiduciaire pour l’élimination de la faim chez les enfants d’âge scolaire (Fonds ESAH).

Ce fonds, soutenu par le Fonds africain de développement et la Fondation du Fonds d’investissement pour l’enfance (CIFF), vise à renforcer et créer des programmes d’alimentation scolaire. La CIFF a déjà contribué à hauteur de 50 millions de dollars pour sa mise en place. (Source Africa 24)

Tunisie : l’autosuffisance céréalière en ligne de mire

La Tunisie fait face à une forte vulnérabilité alimentaire, notamment en raison de sa dépendance structurelle aux marchés extérieurs pour l’approvisionnement en blé. D’où l’impulsion donnée à la production céréalière dans un contexte pluviométrique plus que favorable.

Selon les autorités agricoles, la production céréalière devrait atteindre 7,6 millions de quintaux, contre 6,7 millions lors de la campagne précédente.

Ce volume dépasse légèrement la capacité nationale actuelle de stockage, estimée à 7,2 millions de quintaux. (Source apanews)

Samuel Eto’o déclare la guerre au journaliste Thierry Ngongang

Après avoir partagé la déclaration de Joseph Antoine Bell sur sa page, le président de la Fédération camerounaise de football donne un ultimatum à l’ancien directeur général de STV. » J’arrive bientôt sur toi », peut-on lire sur le commentaire de Samuel Eto’o.

Thierry Ngongang est la nouvelle cible de Samuel Eto’o. Selon les informations reçues par Lebledparle Sport, ce journaliste, ancien directeur général de STV, a relayé sur son compte Facebook la vidéo dans laquelle Joseph Antoine Bell critiquait Samuel Eto’o lors de l’émission « After » sur RMC Sport vendredi dernier. Un geste qui n’a pas été du goût du dirigeant de l’instance faitière du football camerounais. Dans un commentaire sur la publication de Ngongang, Eto’o le met en garde : « J’arrive bientôt sur toi », peut-on lire. (Source LeBledParle)

Aïd el-Fitr : appel à la cohésion et à la solidarité

Faure Gnassingbé a assisté dimanche à la grande prière marquant la fin du Ramadan, sur le terrain du Lycée de Tokoin à Lomé.

À ses côtés, plusieurs personnalités dont la Première ministre Victoire Tomegah Dogbé et le président de l’Assemblée nationale Kodjo Sévon-Tépé Adédzé, ont également pris part à cette cérémonie religieuse.

Cette présence illustre l’attachement des autorités aux valeurs de tolérance, de respect mutuel et de coexistence pacifique entre les différentes confessions religieuses du pays. (Source Togonews)