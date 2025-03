Afrique: L'Angola invité à un forum en Australie sur l'exploitation minière et l'énergie sur le continent

Luanda — L'Angola a été invité à participer à la 23ème édition d'Africa Down Under (ADU), sur les mines et l'énergie en Afrique, qui se tiendra du 03 au 05 septembre 2025, au Pan Pacific Conference Centre à Perth, en Australie.

Un communiqué de presse de l'ambassade angolaise à Canberra, transmis dimanche à l'ANGOP, indique que l'invitation a été remise à l'ambassadeur angolais au Commonwealth d'Australie, António Luvualu de Carvalho, par le représentant de Paydirt Media Group, l'organisateur de l'événement, Jeff Hart.

Au cours de l'audience qui lui a été accordée le vendredi 28 mars à l'ambassade d'Angola à Canberra, Jeff Hart a expliqué qu'Africa Down Under est le principal forum pour les relations commerciales et gouvernementales entre l'Australie et l'Afrique et qu'il a été initialement lancé pour faire connaître les intérêts de l'Australie dans les secteurs de l'exploitation minière et de l'énergie en Afrique.

Jeff Hart a souligné que l'organisation attendait beaucoup de la participation de l'Angola à l'événement, étant donné qu'en Australie il y a des indicateurs très positifs sur la croissance du secteur minier en Angola, avec plusieurs sociétés minières déjà installées dans le pays et d'autres avec des perspectives d'installation.

Il a également expliqué que la réunion, dans son format initial de trois jours, a évolué pour devenir le plus grand événement minier centré sur l'Afrique organisé en dehors du continent, ce qui se reflète dans le nombre de participants de haut niveau chaque année, avec une moyenne de 3 000 à 5 000 délégués.