Congo-Kinshasa: Fin du Ramadan - Le vice-ministre Samuel Mbemba remet des vivres à une dizaine de mosquées de Kinshasa

En marge de la clôture du mois de Ramadan, le vice-ministre de la Justice, Samuel Mbemba, a remis, samedi 29 mars, des vivres aux musulmans d'une dizaine de mosquées de la ville de Kinshasa.

Samuel Mbemba a posé ce geste caritatif dans le cadre de la clôture de la prière de l'Aïd el-Fitr, marquant la fin du jeûne du mois de Ramadan pour les croyants musulmans. Ce don était constitué notamment de sacs de riz, de sucre et de farine de maïs, ainsi que de sommes importantes d'argent dont le montant global n'a pas été révélé aux médias.

Il a affirmé avoir ciblé ces mosquées pour poser ce geste, car ces croyants soutiennent ses initiatives politiques.

« Nous sommes au dernier jour de Ramadan. Ici au camp Luka, nous avons 13 mosquées tenues par mes frères de la religion musulmane. Ils soutiennent mes initiatives politiques dans ce coin de la capitale. Je suis venu aussi les voir et leur remettre des vivres et non-vivres pour leur permettre de clôturer le mois de Ramadan en beauté au nom d'Allah et du prophète Mahomet », a-t-il déclaré.

Il a en outre souligné qu'il a l'habitude d'organiser des rencontres avec ces croyants du camp Luka et de résoudre, dans le cadre social, certains problèmes qui s'y posent : « Nous avons l'habitude de nous rencontrer et de trouver des solutions à chaque fois qu'il y a des problèmes sociaux dans le quartier Camp Luka et ses environs.»