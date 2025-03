Congo-Kinshasa: Les enseignants de Rutshuru réclament leurs salaires de deux mois

Les enseignants d'au moins quatre sous-divisions du territoire de Rutshuru (Nord-Kivu) ont exprimé, samedi 29 mars, leur mécontentement face au non-paiement de leurs salaires des mois de février et mars. Ils jugent inacceptable de ne pas avoir encore perçu leurs rémunérations, alors que le Gouvernement a assuré avoir pris les dispositions nécessaires pour leur paiement via la Caritas et des application mobile de transfert d'argent.

L'incompréhension règne chez les enseignants de Rutshuru. Ils affirment avoir accompli toutes les formalités requises pour le transfert de leurs salaires par cette nouvelle voie, compte tenu de la fermeture des banques à Goma.

« Si le Gouvernement a fait le nécessaire, pourquoi la Caritas tarde-t-elle à payer nos salaires ? Deux mois impayés, c'est trop », confie l'un d'eux sous anonymat.

« Nous avons complété les fiches. Ça fait un mois sans suite. Nous sommes délaissés. Raison pour laquelle nous, enseignants du territoire de Rutshuru, vivotons. Nous ne savons plus à quel saint nous vouer. Déjà deux mois, bientôt trois mois impayés alors que les autorités ont déjà fait leur part », s'inquiète un autre enseignant.

En réponse à ces préoccupations, le directeur de la province éducationnelle du Nord-Kivu I, Luc Gbaweza, explique que l'équipe de la Caritas était en mission à Inongo. « Désormais de retour à Goma, la priorité est la finalisation des paiements par mobile money pour les enseignants de Rutshuru et Masisi », assure Luc Gbaweza.

Il ajoute que les banques BOA et Access Bank, chargées du paiement des enseignants de Goma et Nyiragongo, paieront également via mobile money. La procédure est en cours, précise-t-il.

Il indique que des notifications ont déjà été envoyées à certains enseignants.

Le directeur chargé du suivi de la paie à Kinshasa confirme également que le Gouvernement a déjà fait sa part.